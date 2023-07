Portaria do TRT-8 suspende atendimento em julho de 2023 para racionalizar despesas administrativas

O Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região publicou a portaria nº 744 que determina a suspensão do atendimento nos dias 21 e 28 de julho de 2023. A medida foi adotada com o objetivo de racionalizar as despesas administrativas do tribunal. A portaria foi assinada pelo desembargador presidente do TRT-8, Marcus Augusto Losada Maia, e estabelece que os servidores e magistrados poderão compensar as horas não trabalhadas até o dia 31 de agosto de 2023.

Em relação aos prazos processuais, a portaria prorroga-os para o primeiro dia útil subsequente aos dias de suspensão do atendimento. Além disso, o Plantão Judiciário será mantido nos dias em que não houver expediente forense.

Uma exceção à suspensão foi feita para a Vara do Trabalho de São Félix do Xingu, que continuará com suas atividades no dia 21 de julho. Isso se deve à realização do projeto Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, que acontecerá no período de 17 a 21 de julho.