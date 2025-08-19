População de Mocajuba é vítima de golpes com intimações falsas; confira orientações do TJPA

Moradores de Mocajuba, no nordeste paraense, devem ficar atentos a tentativas de golpe envolvendo intimações falsas enviadas em nome do Fórum da cidade. O alerta foi feito pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) nesta terça-feira (19). As mensagens geralmente contêm links que podem roubar dados pessoais ou até clonar celulares e computadores.

Segundo o TJPA, não existe um “Setor de Intimações” no Fórum de Mocajuba. Cada Vara possui servidores e canais próprios de atendimento e notificação, portanto qualquer documento recebido deve ser conferido com atenção.

Para se proteger, o Tribunal orientou:

- Cuidado com links suspeitos: nunca clique em links enviados por e-mail, aplicativos de mensagens ou redes sociais sem ter certeza da origem. Eles podem levar a plataformas falsas, com risco de roubo de dados ou clonagem de celular/ computador;

- Não existe “Setor de Intimações” no Fórum de Mocajuba. Cada Vara possui servidores(as) e canais próprios de atendimento e notificação;

- Em caso de dúvida, entre em contato com a Secretaria Geral do Fórum de Mocajuba pelo e-mail 1mocajuba@tjpa.jus.br e confirme a autenticidade do documento recebido;

- Verifique o nome do remetente: se o documento estiver assinado, você pode pesquisar o nome da pessoa, mas lembre-se: mesmo que a pessoa exista, é essencial checar diretamente com o Fórum;

O TJPA reforçou que a confirmação da veracidade das informações é essencial para evitar prejuízos e manter a confiança na Justiça. Moradores são convidados a compartilhar este alerta e ajudar a combater práticas fraudulentas que afetam a população local.