Políticos paraenses lamentam morte de Neto Vicente, ex-vereador de Ananindeua

O ex-vereador de Ananindeua, Neto Vicente, morreu na quarta-feira (20), em um hospital de Belém. Ele estava internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade para tratamento contra cirrose. As informações foram confirmadas pelo vereador do município, Zezinho Lima (PL), um dos parlamentares que compareceu ao velório, realizado na manhã desta quinta-feira (21). O enterro ocorreu durante a tarde.

Nas redes sociais, vários políticos do Pará, com atuação, principalmente, na Região Metropolitana de Belém, lamentaram a morte de Neto Vicente, que já conquistou três mandatos na Câmara de Vereadores de Ananindeua. Nas últimas eleições municipais, em 2020, teve 1.542 votos, mas não foi eleito.

“Nossa família sente muito o falecimento do amigo Neto Vicente. Uma triste notícia que abalou a todos. Que ele descanse em paz ao lado do Senhor. Para nós fica a saudade e honra de tê-lo conhecido. Nossas condolências à família”, declarou o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos.

“Acabo de receber a notícia da morte do amigo Neto Vicente. Ex vereador de Ananindeua, trabalhamos juntos, contribuindo para o desenvolvimento do município. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, escreveu o governador Helder Barbalho.

