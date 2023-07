Políticos do PL reafirmam voto contrário à Reforma Tributária: 'Não tenho preço'

Deputados federais do Partido Liberal (PL), principal bancada de oposição ao atual governo, usaram as redes sociais na manhã desta quinta-feira (6) para confirmar o posicionamento contrário ao texto da Reforma Tributária em discussão na Câmara dos Deputados. Às vésperas da votação da matéria e de outras pautas importantes para o governo, como PL do Carf e novo marco fiscal, foi registrado novo recorde no empenho de emendas de congressistas em um dia, com a reserva de R$ 2,1 bilhões no orçamento pelo governo na última terça-feira (4). Entre as siglas que mais se beneficiaram com essa liberação, estão duas que não fazem parte da base aliada da atual gestão: PP (R$ 281 milhões) e PL (R$ 144 milhões).

"A pressão externa não é maior que minha certeza interna. Não voto em reforma sem diálogo, sem discussão e com 24hrs pra analisar. Não tenho preço, tenho valor. Meu voto é não", declarou o deputado federal mineiro Nikolas Ferreira.

"NÃO VENDEREI MEU VOTO!!! JAMAIS VOTAREI CONTRA O POVO BRASILEIRO E NEM CONTRA MINHA CONSCIÊNCIA. Visando COMPRAR APOIO para aprovação de sua "Reforma Tributária" da fome e do desemprego, Lula protagoniza a cena mais esdrúxula da história recente da política brasileira. Governo libera recorde de emendas em um único dia: R$ 2,1 bilhões. Imposto aumentará muito, e o povo sofrerá ainda mais. ADIANTO QUE VOTO NÃO! Cobre seu Deputado Federal", disse também o deputado federal do Pará, Delegado Caveira.

"Em respeito aos meus princípios, aos meus eleitores, aos brasileiros e ao meu capitão, meu voto será NÃO. Não abandonarei as bandeiras que sempre defendi", disse o deputado Mário Frias, de São Paulo.

Em suas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro também tem criticado o texto da reforma tributária. "O texto final da PEC somente ficará pronto hoje, por volta das 18h. A pressa em votá-lo só nos traz mais preocupações com os já sofridos pagadores de impostos", escreveu.

Na manhã desta quinta-feira, os políticos do PL participaram de uma reuniãoem Brasília, para confirmar a defesa do ex-presidente da República e presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro e discutir outros temas do cenário político brasileiro, entre eles a reforma tributária e demais pautas em tramitação no Congresso Nacional.