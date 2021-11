Políticos do Pará lamentam morte de Cristiana Lôbo: 'lugar de honra no jornalismo brasileiro'

Políticos do Pará lamentaram a morte da jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo, na manhã desta quinta-feira. O governador do Estado, Helder Barbalho (MDB), foi um dos que se manifestaram. “Triste a partida precoce de Cristiana Lobo, que ocupou um lugar de honra no primeiro time do jornalismo brasileiro. Minha solidariedade à família e aos amigos”, escreveu em suas redes sociais.

Cristiana tinha 63 anos e estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O motivo da morte foi um meiloma múltiplo, câncer de células da medula óssea chamadas de plasmócitos, responsáveis pela produção de anticorpos que combatem vírus e bactérias. Cristiana se tratava havia alguns anos, mas a doença foi agravada por uma pneumonia contraída nos últimos dias.

Os deputados federais Beto Faro (PT) e Vivi Reis (PSOL) também lamentaram a morte da jornalista. Vivi ressaltou que o jornalismo perde um de seus grandes nomes com a morte de Cristiana Lôbo. “Uma das principais comentaristas políticas do país, com seu texto preciso e elegante que será para sempre lembrado. Toda solidariedade à família e aos muitos amigos”, declarou. “O fato de discordarmos do posicionamento político de um jornalista não significa que não possamos reconhecer sua importância e nem o estilo do seu texto”, completou.

O senador Jader Barbalho (MDB) disse ter recebido com tristeza a notícia do falecimento de Cristiana Lôbo, com quem conviveu por muitos anos no dia a dia político em Brasília. “O jornalismo brasileiro perde uma profissional valorosa. Minha solidariedade à família e amigos. Que Deus a receba”.

Paulo Rocha (PT), também senador pelo Pará, foi outro político do estado que classificou a morte de Cris Lôbo como uma enorme perda para o jornalismo brasileiro. “Uma grande voz feminina na cobertura política de Brasília. Nossos sinceros pêsames aos amigos, familiares e colegas de profissão”.