Policiamento na Praça dos Três Poderes é reforçado para julgamento de Bolsonaro no STF

O policiamento na Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi reforçado a partir desta segunda-feira (1) devido ao julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus, integrantes do chamado “núcleo crucial”, acusados de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

A operação integrada envolve a Segurança Pública do Distrito Federal e a Polícia Judicial, responsável pela guarda do STF, com presença reforçada na praça e nas vias de acesso. Acampamentos e obstruções na área estão proibidos por decisão do Tribunal. Drones com imagem térmica farão varreduras constantes para monitoramento.

VEJA MAIS

O reforço se estenderá ao domingo (7), quando estão previstas comemorações do Dia da Independência.

O julgamento, conduzido pela Primeira Turma do STF, analisará cinco crimes atribuídos aos oito réus: organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União. A previsão é que a análise do caso se estenda até 12 de setembro.

Mais de 3 mil pessoas se inscreveram para acompanhar presencialmente o julgamento. O STF disponibilizou 150 lugares na sala de sessões da Segunda Turma, e apenas os 1.200 primeiros inscritos serão aceitos. Os demais interessados poderão acompanhar em espaço externo com telão, onde também haverá acesso para cinegrafistas e fotógrafos.