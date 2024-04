Polícia solicita perícias para esclarecer marcas de tiros na sede do União Brasil, em Belém

A Polícia Civil do Pará informou nesta terça-feira (23) que as perícias de local de crime e balística solicitadas para esclarecer as marcas de tiros encontradas na sede do União Brasil, em Belém, estão em andamento. A denúncia de que o local foi alvo de uma possível ação criminosa foi feita na segunda-feira (22) pelo presidente estadual da sigla, o deputado federal licenciado e ministro do Turismo, Celso Sabino.

“A Polícia Civil do Pará informa que as perícias de local de crime e balística estão em andamento. O caso é investigado pela Seccional do Comércio, em Belém”, comunicou a PC nesta terça.

O imóvel fica localizado à rua Ferreira Cantão, no bairro da Campina, e segundo o União Brasil, amanheceu com marcas de tiros nas paredes e janelas. Segundo a assessoria de Sabino, não há câmeras no local.

As marcas de tiros estavam nas janelas e em uma parede. A assessoria informou ainda que o ataque ocorreu horas depois de Celso Sabino deixar Belém com destino a Brasília. O ministro havia percorrido no final de semana oito municípios paraenses, onde participou do lançamento de pré-candidaturas do partido à prefeitura desses municípios.