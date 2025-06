Polícia investiga ameaças recebias por deputadas de SP: 'não seremos silenciadas'

No último sábado, 31, todas as deputadas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) receberam e-mails contendo ameaças de morte e de estupro, além de injúrias raciais e conteúdo capacitista. Em nota conjunta, as parlamentares disseram que não serão silenciadas.

Parte das parlamentares da Alesp já havia sofrido ameaças similares, porém, segundo a nota, esta é a primeira vez que um ataque é direcionado a todas as mulheres da Casa. Segundo o texto, além das ameaças às mulheres da Assembleia, algumas mensagens ainda citavam algumas deputadas individualmente pelo nome.

"Trata-se de uma nítida tentativa de silenciar mulheres em um ataque misógino, racista e capacitista em uma situação que, embora nos cause choque, infelizmente, é mais uma expressão de ódio e de violência a mulheres que buscam ocupar espaços de poder na política de nosso país", disseram as deputadas.

"O e-mail é um ataque claro ao direito de mulheres exercerem seus espaços de poder na política institucional, um espaço já tão reduzido na Alesp, onde somos 24 em 94 deputados", disse a deputada estadual Andréa Werner (PSB).

A Alesp afirmou que se solidariza com as deputadas estaduais. "Nenhuma agressão pode ser tolerada. Por determinação da presidência, as Polícias Civil e Militar foram acionadas e investigam o caso", disse o presidente da Casa, deputado André do Prado (PL).

A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) repudiou as ameaças de morte e estupro enviadas por e-mail às deputadas. "A Unale se solidariza com as deputadas da Alesp e com todas as mulheres que enfrentam violência política de gênero. Colocamo-nos à disposição para colaborar com as investigações e para apoiar iniciativas que visem combater e prevenir esse tipo de violência, promovendo um ambiente político mais seguro e inclusivo para todas e todos."

Polícia Civil já identificou o suspeito

O caso foi registrado como ameaça, injúria racial e falsa identidade pela assessoria da Polícia Civil junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado informou que a ocorrência já está sendo investigada.

"Nesta segunda-feira, 2, foram realizadas diligências que resultaram na apreensão de um computador e um telefone celular na residência de um homem de 28 anos, que é investigado", disse a Secretaria.