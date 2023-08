Polícia Federal quebra senha de celulares de Wassef e pai de Mauro Cid para iniciar perícia

Nesta segunda-feira, 21, a Polícia Federal conseguiu quebrar as senhas dos aparelhos celulares do ex-advogado de Jair Bolsonaro (PL) Frederick Wassef e do general Mauro Lourena Cid, pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente.

No dia 16 de agosto, Wassef foi alvo de busca e apreensão de uma operação da PF. A medida foi autorizada pela Justiça depois que ele admitiu ter viajado para os EUA e recomprado o relógio Rolex day-date que integrava o chamado Kit Ouro Branco para devolver à União. No total, foram 4 celulares apreendidos.



O ex-advogado de Bolsonaro não forneceu as senhas dos aparelhos eletrônicos, porém, os investigadores conseguiram quebrar o bloqueio e acessar o conteúdo. Um dos celulares de Wassef era de uso exclusivo para conversas com o ex-presidente. Já o celular de Lourena Cid chegou a Brasília na segunda-feira, 21, vindo do Rio de Janeiro. O aparelho foi apreendido na residência do pai de Mauro Cid. Além do aparelho eletrônico, os peritos irão acessar um HD de um computador que também foi localizado pelos agentes na casa do general.