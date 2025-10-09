Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Polícia diz ter concluído inquérito sobre ameaças ao vereador Lucas Pavanato

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito que investigava as ameaças sofridas pelo vereador Lucas Pavanato (PL). Segundo a assessoria do parlamentar, um dos suspeitos foi identificado pelas autoridades. O caso correu em segredo de Justiça.

A investigação teve início após Pavanato registrar um boletim de ocorrência denunciando ameaças de morte feitas pelo X (antigo Twitter). De acordo com a equipe do vereador, os ataques virtuais se intensificaram após o atentado que matou o ativista conservador Charlie Kirk no mês passado, nos Estados Unidos.

"Graças ao brilhante trabalho da Polícia Civil de São Paulo, por meio da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER), um dos agressores foi identificado e indiciado, sendo cumpridos mandados de busca e apreensão", afirmou Pavanato, por meio de sua assessoria.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi investigado como incitação ao crime, apologia e ameaça, sob responsabilidade da 4ª Delegacia de Polícia de Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos da DCCIBER, vinculada ao Deic.

Uma das ameaças partiu do perfil @shhicoapenas, identificado como "shico". O usuário compartilhou uma foto do vereador em um hospital e escreveu: "agora imagina um vídeo do Pavanato tomando um tiro desses, kkkkk". A publicação, no entanto, não está mais disponível para o público e o perfil foi renomeado.

Em janeiro, Pavanato registrou três boletins de ocorrência por ameaças nas redes sociais. Uma das ocorrências relata que ele foi alvo de ofensas e ameaças após anunciar, em 25 de dezembro, a gravidez da mulher; um usuário que republicou a postagem disse que gostaria de "chutar a barriga" dela.

Em outro episódio, após Pavanato comemorar nas redes sociais a suposta "derrota' da atriz Fernanda Torres no Globo de Ouro, um usuário republicou a postagem e escreveu que queria ver Pavanato "morto em praça pública". A mesma frase foi repetida por outro perfil em publicação distinta. Fernanda Torres na verdade venceu o prêmio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INVESTIGAÇÃO/AMEAÇAS/LUCAS PAVANATO/CONCLUSÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Polícia diz ter concluído inquérito sobre ameaças ao vereador Lucas Pavanato

09.10.25 19h18

Além de Barroso, outros ministros anteciparam a saída do STF

09.10.25 18h29

CRÉDITO POUPANÇA

Ministro das Cidades defende alternativas ao crédito da poupança para financiar imóveis pela Caixa

Jader Filho diz que com as novas medidas, poderão ser gerados 80 mil financiamentos adicionais para atender a classe média

09.10.25 18h15

Mudança

Barroso anuncia que deixará cargo de ministro do STF; Lula poderá indicar substituto

Ministro deixou a presidência da corte no mês passado

09.10.25 18h10

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

Justiça eleitoral

TRE mantém decisão que cassou mandato de Beto Faro, mas senador segue no cargo; entenda

Em nota, parlamentar reafirmou sua inocência e diz que submeterá a decisão à análise das instâncias superiores

08.10.25 10h41

hospedagem

No Pará, Lula afirma sobre a COP 30: ‘Não vou para hotel, vou dormir num barco’

Durante agenda no Marajó, o presidente Lula falou sobre a realização do evento em Belém, em novembro

02.10.25 14h58

investigação

Vice-prefeita de Marituba é exonerada da Secretaria de Educação após operação da PF

Decreto de exoneração de Bárbara Marques, assinado pela prefeita Patrícia Alencar, foi publicado nesta quinta-feira (9/10)

09.10.25 12h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda