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PL tenta associar imagem de Flávio Bolsonaro à de Neymar em dia de convocação

Pré-candidato enfrenta uma crise de imagem após o Intercept Brasil revelar conversas em que cobra dinheiro de Daniel Vorcaro, preso por fraudes financeiras

Estadão Conteúdo
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Flávio publicou em seu perfil pessoal uma foto ao lado de Neymar, parabenizando o jogador pela convocação (Reprodução/ Redes sociais)

Após o anúncio, nesta segunda-feira, 18, da convocação de Neymar para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, o Partido Liberal (PL) publicou um vídeo feito com inteligência artificial comparando o atleta com Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pela sigla. Em publicação nas redes sociais, o partido afirmou que “Flávio é Neymar e Neymar é Flávio”.

No vídeo publicado pelo partido, Flávio aparece como jogador da seleção brasileira. Em seguida, a legenda traz diversas mensagens comemorando a convocação de Neymar, que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua tentativa de reeleição em 2022.

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Flávio também publicou em seu perfil pessoal uma foto ao lado de Neymar, parabenizando o jogador pela convocação. O pré-candidato enfrenta uma crise de imagem após o site Intercept Brasil divulgar, na última quarta-feira, 13, conversas em que ele cobra dinheiro de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, preso e investigado por fraudes financeiras.

Havia dúvidas sobre a participação de Neymar na Copa do Mundo deste ano devido ao desempenho do atleta nas últimas temporadas. O jogador estava fora da seleção brasileira desde 2023.

Em 2026, Neymar disputou 15 jogos pelo Santos, marcou seis gols e deu duas assistências. Além disso, acumulou polêmicas, como discussões com torcedores na Vila Belmiro, uma briga com Robinho Jr. e uma confusão com a arbitragem após ser substituído na partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

O Estadão procurou o pai de Neymar para comentar o que o jogador pensa sobre a comparação com Flávio Bolsonaro e aguarda retorno.

Outros políticos do campo da direita também comemoraram a convocação do atleta. Antes do anúncio oficial da lista pelo técnico Carlo Ancelotti, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, publicou um vídeo usando a camisa da seleção brasileira com a legenda: “Ancelotti ignora o Lula e chama o Neymar!”.

Viana integra a oposição ao governo federal. A publicação faz referência a uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no mês passado, quando revelou ter conversado com Ancelotti sobre a situação de Neymar na seleção. Segundo Lula, ele aconselhou o técnico a agir com profissionalismo na decisão sobre convocar ou não o jogador.

“Eu tive a chance de conversar com o Ancelotti, e o Ancelotti perguntou para mim: ‘Você acha que o Neymar deve ser convocado?’. E eu falei: ‘Olha, Ancelotti, se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol’. É preciso saber se ele quer. Se quiser, tem que ser profissional”, afirmou o presidente.

Nesta segunda-feira, após o anúncio da convocação, Lula publicou uma foto segurando a taça da Copa do Mundo e desejou “toda a sorte para a Seleção”. “Muito além do futebol, a Copa do Mundo é um momento que une famílias, amigos e reforça nossa cultura, nossa história e nosso orgulho”, escreveu o presidente.

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