PL diz que ocupação do plenário da Câmara teve caráter 'pacífico e legítimo'

Estadão Conteúdo

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, publicou na manhã deste sábado, 9, uma nota defendendo os 11 parlamentares do partido que foram alvos de representações encaminhadas pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Segundo o dirigente partidário, a ocupação do plenário da Casa, por mais de 30 horas, teve caráter "pacífico e legítimo".

"É importante esclarecer que manifestações realizadas no plenário tiveram caráter pacífico e legítimo, com o objetivo de resgatar a discussão e a votação da pauta da anistia, bem como de reforçar a defesa da autonomia entre os Poderes", afirmou o presidente do PL em nota.

O partido também afirmou que os parlamentares estavam representando "milhões de brasileiros" que apoiam a anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro. "Confiamos no devido processo legal e nas instâncias competentes para que se reconheça a legitimidade de suas ações", diz o comunicado.

A Corregedoria Parlamentar da Câmara vai avaliar processos contra deputados que se amotinaram de modo a impedir os trabalhos do plenário.O Estadão mostrou que Motta deverá indicar punições entre advertências e suspensão de mandatos por até seis meses.

A Secretaria-Geral da Mesa decidiu encaminhar todas as representações para análise do corregedor parlamentar, Diego Coronel (PSD-BA). Coronel vai reunir com Motta na segunda-feira, 11.

