PL determina abertura de processo para expulsão de deputado federal que fez o 'L'

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido ao qual Jair Bolsonaro é filiado, decidiu que o diretório estadual da legenda no Ceará deve iniciar um processo de expulsão contra o deputado federal Yury do Paredão. A medida foi tomada após a divulgação de uma foto em que o parlamentar faz o gesto do "L" ao lado de dois ministros do governo Lula.

Na imagem, Yury do Paredão está ao lado de Waldez Góes, responsável pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, e Paulo Pimenta, chefe da Comunicação Social. A foto foi tirada no dia 13, durante o lançamento do novo sistema de bombas da transposição do Rio São Francisco, em Salgueiro, no Ceará.

Valdemar tem buscado amenizar as tensões entre a ala bolsonarista do partido e os parlamentares do chamado "PL raiz", que adotam uma postura mais central e são favoráveis a uma composição com o governo Lula. No entanto, mesmo buscando conciliar os dois grupos dentro do partido, o presidente avalia que Yury ultrapassou os limites aceitáveis.