'É natural que tenhamos divergências em algumas pautas específicas', afirma presidente do PL

Agentes culturais

A Fadesp e a Secult abrem hoje seleção para 72 formadores de agentes culturais. Inscrição até dia 24, nos sites institucionais.



Vida ao mar

Será hoje a soltura de cerca de 205 filhotes de tartarugas marinhas na Praia do Atalaia, em Salinópolis, pelo Ideflor-Bio e PMDTM.

Valdemar Costa Neto (J.Bosco)

"É natural que tenhamos divergências em algumas pautas específicas"

VALDEMAR COSTA NETO, presidente do PL (Partido Liberal), em carta divulgada após a votação da reforma tributária. A bancada tinha orientação contrária à proposta governista, mas 20 deputados votaram a favor da aprovação.

RIOS

PERIGOS

O naufrágio que resultou na morte de quatro pessoas, entre elas um bebê de seis meses, reacendeu o debate sobre a segurança das embarcações que fazem a travessia de Belém à ilha do Combu, que se tornou um dos pontos mais procurados da capital, nos fins de semana, especialmente neste mês de julho. Usuários relatam que entre os problemas estão a falta de iluminação de barcos e rabetas que fazem o percurso à noite. Também há queixas quanto à qualidade dos coletes salva-vidas e em relação aos pilotos de lanchas e moto aquáticas, que costumam cortar as águas do rio Guamá em alta velocidade, alguns em avançado estado de embriaguez.

CONSELHO

SUDAM

Depois de um período em que a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) ficou completamente esvaziada, a ordem agora é retomar os trabalhos no órgão criado para ajudar a desenvolver os nove estados da Amazônia Legal. A primeira reunião do Conselho Deliberativo da nova gestão, comandada por Paulo Rocha, foi marcada para a sexta-feira, 14, às 10h, em Belém. Na pauta, o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia e o uso de créditos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). Nove governadores foram convidados. Até a tarde de ontem, já haviam confirmado presença o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; o presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, e o governador do Amapá, Clécio Vieira.

REFORMA

SENADO



Senador pelo Amazonas, o paraense Eduardo Braga, líder do MDB na Casa, foi escolhido para ser relator da reforma tributária. Braga já foi governador do Amazonas. Atualmente faz parte da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e a escolha foi saudada no Planalto, já que Braga é próximo ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).



ANÁLISE



O texto da reforma foi aprovado na última quinta-feira, em dois turnos. A previsão é de que a análise no Senado seja concluída em dois meses. Se houver mudanças, a proposta terá que voltar à Câmara.

GRIPE

ALERTA



Equipes de Vigilância de Síndromes Gripais do Ministério da Saúde (MS) e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) de Atlanta (EUA), estiveram em Belém nesta semana.



VÍRUS



Eles foram ao Laboratório Central do Estado do Pará e à UPA da Sacramenta, uma das Unidades Sentinela de Belém, onde são feitas coletas para análises de vírus respiratórios. O Ministério da Saúde firmou uma cooperação técnica com o CDC dos Estados Unidos para o fortalecimento da vigilância sentinela das síndromes gripais, especialmente para os vírus respiratórios com potencial de surtos, epidemias e pandemias.



VIGILÂNCIA



O Pará foi escolhido para essa visita pelas dimensões geográficas e peculiaridades climáticas da Amazônia. O CDC se interessou também porque o Pará tem maneiras diferentes de fazer a vigilância, quando comparado com outras regiões do Brasil.

FÉ

MOSTRA



Cerca de 200 peças de inspiração mariana devem ser o destaque da “Mostra Para Sentir Fé”, que reunirá trabalhos de artesãos paraenses no Centro de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), no Rio de Janeiro, a partir de 15 de julho. O evento é promovido pelo Sebrae/PA. Além do artesanato, a programação inclui mostras das manifestações culturais e artísticas do Pará ao público. Antes da abertura da mostra aos visitantes, no dia 14, os expositores contarão com a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que será levada até o CRAB pela primeira vez. A imagem está na capital fluminense para várias celebrações.

MÉDICOS

ATENDIMENTO



Empossados no final de junho, cerca de 50 profissionais do programa federal Mais Médicos já estão atendendo em 30 unidades de saúde do município de Belém. O edital prevê a contratação de 644 médicos em todo o Pará, sendo 62 para a capital. O Pará foi um dos estados com maior número de vagas, em razão do déficit de profissionais, especialmente nos municípios mais distantes dos grandes centros.

EM POUCAS LINHAS

► Será realizada no dia 1º de agosto a cerimônia de comemoração pelos 20 anos do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará. O evento será no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas. Durante a programação, será feita a entrega da comenda do Mérito Previdenciário.

► O governador Helder Barbalho está na Califórnia, nos EUA, na Universidade de Stanford, onde foi tratar sobre economia verde, a grande aposta do Estado para o desenvolvimento sustentável. Enquanto isso, a vice-governadora Hana Ghassan fica no cargo como governadora em exercício.



► A produção científica de pesquisadores ligados ao Hospital de Clínicas Gaspar Vianna está sendo reunida em um “Repositório Digital”, que será lançado durante jornada de pesquisa a ser realizada pela fundação em setembro deste ano. Com a plataforma, o público em geral terá acesso a recursos bibliográficos em formato digital, como artigos científicos, que poderão ser filtrados por critérios como ano, área, tipo de publicação, autor e instituição, entre outros. Em 2013, o HC foi certificado pelo MEC como Hospital de Ensino e passou a atuar como unidade de formação médica e multiprofissional, em parceria com a Universidade do Estado do Pará (Uepa).



► Com o tema “Mudanças climáticas e resiliências amazônicas”, será realizado em Belém, de 4 a 6 de setembro, o Congresso Amazônias: Ambientes, Territórios e Desenvolvimento. A realização é da Universidade Federal do Pará e as inscrições são gratuitas.

► O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) marcou para 26 de julho a divulgação do Censo Demográfico 2022 da população quilombola. Pela primeira vez, o órgão levantou dados como o total de pessoas quilombolas residentes no País, em diferentes níveis geográficos e recortes territoriais.

► Estão abertas até o dia 31 de julho as inscrições para magistrados que queiram concorrer à vaga de membro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).