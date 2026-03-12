Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PGR pede transferência de joias sauditas de Bolsonaro para Receita Federal

Estadão Conteúdo

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, 11, uma manifestação pedindo que a Receita Federal assuma a custódia das joias sauditas dadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, para iniciar o procedimento fiscal de perdimento dos bens. As joias foram apreendidas pela Polícia Federal e atualmente estão armazenadas na Caixa Econômica Federal.

Em 2023, o Estadão revelou que o governo de Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o Brasil presentes do regime da Arábia Saudita para o então presidente e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Os itens foram apreendidos no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Reportagens mostraram que o governo Bolsonaro fez reiteradas tentativas para obter as peças sem pagar o imposto e a multa estipulados por lei para esses casos. A última ocorreu dois dias antes do fim do mandato de Bolsonaro, em dezembro de 2022.

Após o Estadão ter revelado o caso, Michelle disse que "não estava sabendo" que tinha "tudo isso", referindo-se às joias. "Quer dizer que, 'eu tenho tudo isso' e não estava sabendo? Meu Deus! Vocês vão longe mesmo hein?! Estou rindo da falta de cabimento dessa impressa vexatória", publicou Michelle no Instagram em março daquele ano.

Jair Bolsonaro disse à CNN Brasil que não tinha conhecimento dos presentes e dos valores, mas que as joias iam para o acervo da Presidência. Negou que tenha cometido alguma ilegalidade.

Em julho de 2024, com base na investigação do Estadão, a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Operação Lucas 2:22 reconstituiu o esquema organizado para desviar presentes de alto valor para serem posteriormente vendidos no exterior. Outros dez investigados também foram indiciados.

Na última semana, Gonet pediu ao relator do caso no STF, o ministro Alexandre de Moraes que o inquérito seja arquivado. A Procuradoria Geral da República (PGR) avaliou que a legislação brasileira não é clara sobre a natureza jurídica de presentes recebidos por presidentes da República em razão do cargo, ou seja, se esses itens pertencem ao patrimônio pessoal do chefe do Executivo ou ao patrimônio da União. Segundo o órgão, mesmo admitindo a existência dos fatos, a lacuna jurídica impede a caracterizar o caso como criminal.

"A natureza jurídica dos presentes ofertados a Presidentes da República permanece controvertida, sem disciplina legislativa específica, sujeita a interpretações administrativas divergentes, inclusive no âmbito da sistemática do controle externo", escreveu o PGR.

"Enquanto subsistir a lacuna legislativa sobre a natureza jurídica dos presentes ofertados a Presidentes da República, a incidência do Direito Penal revela-se incompatível com os princípios que delimitam o exercício legítimo do poder punitivo no Estado Democrático de Direito", disse Gonet.

Na manifestação, Gonet ressalta o trabalho da PF de análise do caso e diz que não está excluída a hipótese de "sindicâncias de ordem não penal". Isso significa que mesmo defendendo o arquivamento do inquérito no STF o procurador-geral não descarta que órgãos administrativos ou de controle investiguem se houve irregularidades na gestão ou no destino das joias, o que pode levar a medidas como devolução dos bens ou sanções administrativas, mas sem punição penal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/JOIAS/RECEITA FEDERAL/PGR/TRANSFERÊNCIA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

histórico

Erika Hilton se torna a 1ª presidente trans de Comissão de Defesa da Mulher da Câmara

Com 11 votos a favor e dez em branco, ela se tornou a primeira mulher transexual a presidir a Comissão

12.03.26 16h23

ELEIÇÕES 2026

Simone Tebet anuncia que vai disputar o Senado por São Paulo

A candidatura ao Senado por São Paulo foi sugerida a ela pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

12.03.26 13h38

JUSTIÇA ELEITORAL

TJPA define lista de três advogadas para vaga de juíza no Tribunal Regional Eleitoral do Pará

Nomes indicados serão analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral antes da nomeação final pela Presidência da República

12.03.26 13h24

direito

Livro sobre a Lei do Processo Administrativo do Pará será lançado em Belém

Obra coletiva reúne juristas e especialistas para análise crítica da legislação estadual, com prefácio de autoridades

12.03.26 12h29

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Oposição pede prisão de Moraes, e cresce pressão por ética no STF após mensagens com Vorcaro

Dados extraídos do celular de Vorcaro revelam que ele prestava contas a Moraes sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso

06.03.26 14h17

transferência

Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado como assessor no gabinete de Moraes no STF

Shor foi responsável pela investigação da tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados

10.03.26 12h42

BRASIL

Morte de 'Sicário' de Vorcaro na prisão foi filmada sem pontos cegos, diz diretor da PF

O ato ocorreu enquanto Luiz Phillipi Mourão estava sob custódia na Superintendência Regional do órgão em Minas Gerais

05.03.26 10h13

ELEIÇÕES 2026

Deputado Dirceu Ten Caten é o nome do PT para ser vice de Hana Ghassan nas eleições 2026

Líder da bancada petista na Alepa, parlamentar afirma que diretório estadual deliberou oficialmente o nome dele para compor chapa com a vice-governadora e destaca atuação do mandato em defesa da juventude e no combate ao feminicídio

05.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda