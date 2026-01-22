Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PGR defende redução da pena de Roberto Jefferson

Segundo a PGR, dois crimes pelos quais Jefferson foi condenado, calúnia e incitação ao crime, não podem mais ser punidos

Redação O Liberal com informações da AE

A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se a favor da redução da pena imposta ao ex-deputado federal Roberto Jefferson.

Ele cumpre prisão domiciliar desde maio do ano passado. Antes disso, passou quase dois anos sob custódia em hospital, internado.

O parecer foi enviado na segunda-feira, 19, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso. O documento é assinado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Detalhes do Pedido da PGR

Paulo Gonet afirma que parte da condenação perdeu validade por causa do tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da decisão final.

Segundo a PGR, dois crimes pelos quais Jefferson foi condenado — calúnia e incitação ao crime — não podem mais ser punidos. Eles devem ser retirados do cálculo da pena.

Além da redução, a Procuradoria defende que o tempo que Roberto Jefferson já passou preso desde agosto de 2021 seja descontado da pena. Isso inclui o período em prisão domiciliar.

Na prática, mais de quatro anos já cumpridos devem entrar na conta do tempo total da condenação. A PGR também defende redução dos prazos prescricionais pela metade, já que Roberto Jefferson tinha mais de 70 anos à época do julgamento.

Com isso, a punição total cairia de nove anos, um mês e cinco dias para cerca de sete anos e seis meses de prisão.

Próximos Passos no STF

Resta agora ao Supremo Tribunal Federal (STF) verificar se Jefferson manteve boa conduta. Para isso, o procurador-geral pediu que o STF solicite informações à Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro e à Justiça Federal sobre o comportamento do réu.

Agora, a decisão final caberá ao ministro Alexandre de Moraes.

Condenação Original de Roberto Jefferson

Roberto Jefferson foi condenado pelo plenário do STF em dezembro de 2024 a nove anos de prisão. Os crimes incluem abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, calúnia, homofobia e incitação ao crime.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ROBERTO JEFFERSON/PRISÃO/PENA/REDUÇÃO

PGR
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

PGR defende redução da pena de Roberto Jefferson

Segundo a PGR, dois crimes pelos quais Jefferson foi condenado, calúnia e incitação ao crime, não podem mais ser punidos

22.01.26 7h28

Ministro de Bolsonaro que tentou obter passaporte português para Mauro Cid deixa o PL

21.01.26 22h07

DISCUSSÃO

Vice-prefeito de São Paulo critica Tarcísio por não visitar Bolsonaro na prisão

Condenado por arquitetar o plano de tentativa de golpe, Bolsonaro segue preso na "Papudinha", em Brasília-DF.

21.01.26 17h13

eleições 2026

Ministros deixam governo Lula para eleições e até 17 avaliam saída; veja quem são

Prazo legal de desincompatibilização movimenta Esplanada visando fortalecer base aliada no Congresso

21.01.26 13h49

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Aposentadoria

Aposentadoria do delegado Éder Mauro é publicada no Diário Oficial

Mesmo publicada agora, a portaria fixa o início da aposentadoria em 1º de janeiro de 2026

16.01.26 11h42

crise evangélica

Damares rebate Malafaia e divulga lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS

Nesta quarta, Silas Malafaia criticou Damares e afirmou que a declaração da senadora era "conversa fiada"

15.01.26 15h37

ENTENDA

Bolsonaro de volta para casa? Moraes envia à PF perguntas da defesa para sustentar prisão domiciliar

A corporação terá o prazo de dez dias para concluir a perícia e juntar o laudo aos autos.

19.01.26 18h02

POLÍTICA

Moraes se declara impedido e Gilmar vai julgar habeas corpus de Bolsonaro

O ministro do STF está envolvido no caso pelo qual Bolsonaro é julgado e, por isso, não pode julgar o assunto

17.01.26 9h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda