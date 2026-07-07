PF: Ex-chefe da Polícia Civil e ex-prefeito de Belford Roxo são alvo por lavagem de R$7,6 bi

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 7, a sexta fase da Operação Unha e Carne. A ação visa combater uma quadrilha suspeita de usar uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro para lavar dinheiro do crime organizado.

Segundo um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o grupo criminoso movimentou R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos. Entre os alvos estão o ex-secretário de Polícia Civil do Rio, Marcus Amim, e o ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado, Márcio Canella (União Brasil).

Ao todo, policiais federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão. As operações ocorrem em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende e na capital fluminense.

Detalhes da Sexta Fase da Operação

A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores, além da suspensão das atividades econômicas de empresas ligadas aos investigados. Os alvos da sexta fase da Operação Unha e Carne poderão responder por crimes como organização criminosa, contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro.

Márcio Canella, presidente do União Brasil no Rio de Janeiro, foi prefeito de Belford Roxo de janeiro de 2025 a abril de 2026. Ele renunciou ao cargo para disputar uma vaga no Senado nas eleições deste ano. Rogéria Bolsonaro (PL-RJ), mãe do senador Flávio Bolsonaro, foi anunciada como primeira suplente em sua chapa.

As Fases Anteriores da Operação Unha e Carne

As cinco fases anteriores da Operação Unha e Carne foram deflagradas entre dezembro de 2025 e julho deste ano, desvendando uma série de irregularidades e envolvimentos políticos.

Na primeira etapa, a PF investigou Rodrigo Bacellar, suspeito de repassar informações sigilosas da Operação Zargun. A segunda fase apurou a origem desses vazamentos, levando à prisão preventiva do desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, do TRF-2, por suspeita de repassar dados a Bacellar.

A terceira etapa foi deflagrada após a cassação do mandato de Bacellar pelo TSE, resultando em sua nova prisão por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Na quarta fase, em maio, a Polícia Federal desarticulou um esquema de fraudes em contratos da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, cumprindo sete mandados de prisão e 23 de busca e apreensão.

Na quinta fase da operação, deflagrada no último dia 2, mandados de prisão preventiva tiveram como alvos o pastor evangélico Márcio Poncio, o contraventor Adilsinho e Rodrigo Bacellar. Adilsinho e Bacellar já estavam presos. O ex-deputado federal Marco Antônio Cabral também foi alvo de busca e apreensão.

A Operação Unha e Carne integra as investigações determinadas pelo STF no âmbito da ADPF 635, a "ADPF das Favelas". A Corte determinou que a Polícia Federal apure a atuação de facções no Rio de Janeiro e suas conexões com agentes públicos.