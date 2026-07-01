PF encontra dinheiro vivo escondido em livro falso na casa de advogado ligado a Sóstenes

A Polícia Federal apreendeu dois maços de dinheiro, com notas de R$ 100 e R$ 50, escondidos dentro de um livro falso de Direito durante a terceira fase da Operação Rent a Car, deflagrada nesta quarta-feira, 1º. O material foi encontrado na casa de um advogado ligado ao deputado federal e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante.

A reportagem pediu manifestação de Sóstenes sobre a investigação. O deputado não foi alvo de busca e apreensão nesta manhã. O espaço está aberto para manifestação do parlamentar.

Os investigadores à frente da Operação Rent a Car apuram um suposto esquema de desvio de recursos da cota parlamentar da Câmara dos Deputados por meio de uma locadora de veículos suspeita de emitir notas fiscais fictícias. O Estadão revelou que a locadora investigada recebeu R$ 915 mil em recursos da cota parlamentar.

Em dezembro, a Polícia Federal apreendeu R$ 430 mil em espécie durante diligências em endereços ligados ao deputado. Na ocasião, o líder do PL na Câmara afirmou que o dinheiro era proveniente da venda de um imóvel. Os investigadores, no entanto, suspeitam dessa versão.

Um dos alvos desta quarta é apontado pela PF como o principal suspeito de forjar a compra e venda do imóvel apresentada para justificar a origem dos R$ 430 mil apreendidos.

As medidas judiciais da terceira fase da investigação foram autorizadas pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), e são cumpridas no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais. O objetivo é coletar e preservar elementos de prova, segundo a PF. Todos os alvos são advogados.