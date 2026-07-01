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Política

Flávio Bolsonaro diz que Michelle está desinformada por insinuar que ele foi à festa de Vorcaro

O pré-candidato à Presidência refutou ligação com Daniel Vorcaro, apesar de áudio em que o chama de "irmão".

Estadão Conteúdo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, afirmou num encontro com lideranças femininas nesta quarta-feira, 1°, que a madrasta Michelle Bolsonaro está "desinformada" por insinuar que ele foi a uma festa com o banqueiro Daniel Vorcaro, protagonista do maior escândalo financeiro da história do Brasil.

A ex-primeira-dama compartilhou nesta segunda-feira, 29, um relato do ex-governador Anthony Garotinho sobre a "noite das astronautas" - suposta festa sexual organizada por Daniel Vorcaro. A divulgação ocorreu em meio à crise com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), cuja proximidade com o banqueiro preso se tornou uma das principais fraquezas da campanha do pré-candidato à Presidência.

O vídeo compartilhado por Michelle mostra a influenciadora Juliana Moreira Leite reagindo a um corte do podcast Pode, Garotinho?. Nas imagens, o ex-governador afirma que recebeu um material (ainda não divulgado e cuja autenticidade ele próprio diz não ter verificado) mostrando uma festa organizada por Daniel Vorcaro.

"Quando ela (Michelle) pega bum vídeo do Garotinho, e quem é do Rio de Janeiro conhece o Garotinho, bota na rede social dela, insinuando que eu posso estar na festa do Vorcaro, ela está completamente desinformada. Eu quero garantir a todas vocês aqui. A única relação que eu tenho com o Vorcaro é sobre o filme do meu pai", declarou Flávio no encontro. A cena foi divulgada nas redes sociais por aliadas.

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/MICHELLE/INSINUAÇÕES/FESTA/VORCARO
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