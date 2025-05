PF desarticula grupo que cobrava até R$ 250 mil para matar ministros

Cinco integrantes de uma organização criminosa, que se apresentava como uma "agência de extermínio", foram presos nesta quarta-feira (28) pela Polícia Federal. O grupo cobrava R$ 250 mil para realizar vigilância e assassinato de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com as investigações, havia uma tabela de preços conforme o cargo da vítima: senadores eram alvos por R$ 150 mil e deputados federais por R$ 100 mil. A ação policial foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF.

VEJA MAIS

A descoberta do esquema criminoso ocorreu no contexto de uma investigação sigilosa sobre a venda de decisões judiciais envolvendo servidores do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

Segundo informações obtidas pela PF, o advogado Roberto Zampieri, apontado como peça-chave do esquema, foi executado a tiros no estado de Mato Grosso pela própria organização à qual pertencia.

O grupo, que se autodenominava "Comando C4" — sigla para Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos —, era composto por civis e militares, incluindo tanto membros da ativa quanto da reserva.