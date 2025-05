R70: 'Espero que ele peça desculpas', diz Aldo Rebelo sobre ministro Alexandre de Moraes

Levantamento

Em 3 anos, 222 pessoas tiveram complicações ou perda da visão após mutirões oftalmológicos no Brasil.

CEOs

É de Karthik Ramanna, professor de Oxford, “A Era da Indignação”, obra que auxilia líderes e CEOs a gerenciar crises nos dias atuais.

MERCADO

TRANSFERÊNCIA

A prefeitura de Belém deu início ontem ao recadastramento dos permissionários que atuavam no mercado de São Brás e que voltarão a ocupar o espaço. Segundo dados oficiais, 191 pequenos empreendedores serão recolocados. O mercado passou por uma ampla reforma. O investimento do município e do governo federal chegou a R$ 150 milhões. O recadastramento deve ser encerrado nesta quarta-feira (28). Os permissionários atuam em áreas como lanche, movelaria, artesanato, pet shop, mercearia, artigos religiosos, farinha, camarão salgados, mariscos e açaí.

COP

PALCO

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) aponta que 90% das empresas consideram que o País terá papel relevante na Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30), com 53% delas considerando esse espaço muito importante. A pesquisa ouviu empresas de 32 setores da economia, do setor privado nacional (31%) e multinacionais (49%), a maioria delas com sede na região Sudeste, especialmente em São Paulo (57%).

RESULTADOS

Ainda segundo a pesquisa, 52% das empresas participarão, pela primeira vez, de uma COP. Entre as que já estiveram presentes, os resultados são significativos. A Aberje pediu também que as empresas que já estiveram em outras conferências avaliassem os resultados da participação na programação. Resultados como aprimoramento da estratégia ESG (38%), ações internas de conscientização (35%) e adequação a novas regulamentações (32%) estiveram entre os itens apontados. Esses e outros resultados serão apresentados em evento realizado pela Aberje hoje em Belém, a partir das 9 horas na Casa Balaio, na avenida Nazaré.

VOLUNTÁRIOS

Estão abertas as inscrições para o curso de formação de voluntários para atuar durante a COP 30, em novembro deste ano. Podem participar moradores de Belém com mais de 18 anos. As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet, até o dia 5 de junho. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) e pelo governo federal, por meio da Secretaria Extraordinária para a COP 30, da Casa Civil da Presidência da República (Secop).

VAGAS

Ao todo, são 4 mil vagas, sendo 5% destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e 20% para povos indígenas e quilombolas. Os interessados precisam dominar a língua inglesa.

ALIMENTAÇÃO

ATLAS

A comunidade de Arapucu, no município de Óbidos, recebeu, na semana passada, o Atlas da Alimentação Amazônica, uma iniciativa desenvolvida pela Amazon Conservation Team (ACT) como parte do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL). O objetivo é estudar e valorizar as práticas alimentares de povos e comunidades tradicionais da Pan-Amazônia. Ao todo, sete países e 14 comunidades foram selecionados para compor o Atlas, que busca reunir e divulgar saberes alimentares originários e suas relações com o território e a biodiversidade.

SOM

POLUIÇÃO

A poluição sonora se tornou um dos problemas mais recorrentes em Belém. Segundo dados divulgados na semana passada pelo Ministério Público do Estado do Pará, atualmente mais de 60% das ocorrências registradas pelo Centro Integrado de Operações do Estado (Ciop) estão relacionadas a esse tipo de infração. O Ministério Público apurou, contudo, que a conversão dessas denúncias em procedimentos policiais ainda é irrisória. Menos de 1% dos boletins de ocorrência feitos na Delegacia Virtual por poluição sonora, por exemplo, resultam em inquéritos ou ações judiciais. Para tentar mudar esses números, MPA e Polícia Civil estão discutindo estratégias de enfrentamento ao problema que atormenta a vida de belenenses em todos os bairros. Uma das propostas é ampliar a integração entre os órgãos envolvidos no combate a esse tipo de crime e criar mecanismos para garantir que as ocorrências recebidas sejam efetivamente apuradas.

Em Poucas Linhas

► O Conselho Regional de Enfermagem (Coren-PA) promoverá nos dias 29 e 30 de maio a XX Semana da Enfermagem 2025. O tema será “A Enfermagem e a Sustentabilidade: Promovendo a saúde mental mediante os desafios ambientais e as metas da COP 30”. O evento é direcionado a profissionais e estudantes de Enfermagem e ocorrerá no Hotel Sagres, em Belém.

► A Assembleia Legislativa do Estado do Pará realizou, ontem, sessão solene em comemoração ao Dia Nacional da Defensoria Pública e aos 42 anos da Defensoria Pública do Pará, ambos celebrados no mês de maio. Durante a sessão foram entregues as Honrarias do Mérito Defensorial a oito autoridades, entre elas o prefeito de Belém, Igor Normando, e o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Bruno Teixeira. A cerimônia foi conduzida pelo deputado estadual Fábio Freitas, autor da iniciativa que deu origem ao evento.

► Alunos do colégio Santo Antônio assistiram às aulas ontem à meia luz e sem ar-condicionado. O motivo foi o roubo dos cabos do registro de energia da escola, equipamento que precisa ficar fora dos prédios e residências.

► O Hospital Barros Barreto realiza hoje, a partir das 13h, a I Jornada do Serviço Social. O evento é voltado a estudantes, profissionais da saúde, pesquisadores e gestores, com foco em debates sobre ética, mundo do trabalho e o direito à saúde. A programação é gratuita e aberta ao público.

► Começa hoje em Belém o 2º Encontro Nacional do Programa de Compras Eficientes para o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). A cerimônia de abertura contará com a presença do governador do Estado, Helder Barbalho, e da diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública, Camila Pintarelli. Durante a cerimônia de abertura, o Pará receberá 16 veículos que serão destinados às Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros Militar, e uma embarcação para o Grupamento Fluvial de Segurança Pública.