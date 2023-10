Gianni Fresu: pesquisador italiano faz conferência e sessão de autógrafos em Belém; confira

A Universidade Federal do Pará (UFPA) receberá, nesta quarta-feira (11), o pesquisador italiano Gianni Fresu, da Università di Cagliari (Itália). O professor fará uma conferência sobre o "Fascismo e o Novo Autoritarismo: os Elos Orgânicos entre Civilização Ocidental e Ideologia Colonial", às 9h30, no Centro de Eventos Benedito Nunes, Setor Básico do Campus da UFPA em Belém. O evento é aberto ao público, com entrada franca, não sendo necessária inscrição prévia.

Esta é a primeira vez que o pesquisador visita à cidade. A conferência é uma iniciativa da Reitoria da UFPA, com o apoio da Editora da UFPA (ed.ufpa) e da Editora Boitempo. A apresentação do conferencista ficará a cargo da professora Loiane Prado Verbicaro, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFIL) e do Programa de Pós-Graduação em Direito e Desenvolvimento na Amazônia (PPGDDA) da UFPA.

Quem é Gianni Fresu?

Gianni Fresu é professor de Filosofia Política na Università di Cagliari (Itália). Possui um doutorado em Filosofia pela mesma instiuição, com orientação de Domenico Losurdo. Além disso, ele foi docente no Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia até setembro de 2023 e exerceu a presidência da International Gramsci Society Brasil. Tem vasta experiência de pesquisa e docência abrange Filosofia e Ciência Política, com foco na Teoria Política, especialmente no contexto do pensamento político e filosófico na história do movimento operário, fascismo e autoritarismo.

Fresu é autor de uma extensa bibliografia em italiano e português, incluindo obras como "Eugenio Curiel: il lungo viaggio contro il fascismo" (Odradek, 2013-14), "Nas trincheiras do Ocidente: lições sobre fascismo e antifascismo" (UEPG Editora, 2017) e "Lênin Leitor de Marx: Dialética e determinismo na história do movimento operário" (Anita Garibaldi e Fundação Maurício Grabois, 2016). Como pesquisador, Fresu é dedicado aos estudos do teórico e ativista político marxista Antonio Gramsci. Ele também é o organizador da coleção "Escritos Gramscianos", da Boitempo Editorial.

Sessão de autógrafos

Após a conferência, Gianni Fresu estará disponível para uma sessão de autógrafos do livro "Antonio Gramsci, o homem filósofo: uma biografia intelectual", a partir das 11h, no hall do Centro de Eventos Benedito Nunes. Esta obra, lançada originalmente em 2019 na Itália, apresenta uma visão abrangente do pensamento graminologia e é uma leitura essencial tanto para iniciantes quanto para aqueles familiarizados com a obra de Gramsci. A edição brasileira, acompanhada de perto por Fresu, contém trechos e notas do autor que não se encontram na edição italiana.

Serviço

Conferência "Fascismo e o Novo Autoritarismo: os Elos Orgânicos entre Civilização Ocidental e Ideologia Colonial" com Gianni Fresu (Università di Cagliari – Itália)

Data: 11 de Outubro de 2023, às 9h30

Apresentação: Profa. Dra. Loiane Prado Verbicaro (UFPA)

Sessão de autógrafos do livro "Antonio Gramsci, o homem filósofo" (Boitempo, 2020), às 11h.

Entrada franca até a lotação do auditório.

Local: Centro de Eventos Benedito Nunes, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil.