Pesquisa eleitoral: Éder Mauro lidera disputa em Belém com 30% e Igor Normando tem 18,4%

O deputado federal Delegado Éder Mauro (PL) lidera com 30% as intenções de votos para a prefeitura de Belém, seguido por Igor Normando (MDB), ex-secretário estadual, em 2º lugar com 18,4%, na pesquisa estimulada, ou seja, quando se mostra ao eleitor os nomes dos pré-candidatos. Na consulta espontânea (sem apresentação dos nomes) 75,6% dos eleitores ouvidos, não soube apontar nomes ou não quis responder. Os dados são do ‘Paraná Pesquisas’, instituto de pesquisas eleitorais de Curitiba (PR), que ouviu 800 pessoas, a partir de 16 anos, entre 9 e 14 de deste mês de junho em Belém.

Ainda na pesquisa estimulada, o atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues vem em 3º lugar, com 13,4%. Na sequência, Thiago Araújo (Republicanos) tem 8%, Eguchi (PRTB), 7,1%, Jefferson Lima (Podemos) 6,1%, Italo Abati (Novo), 1,4% e Marcos Souza (Agir) com 1,1%.

O Paraná Pesquisa divulgou os dados no dia 15 deste mês e a consulta tem registro no Tribunal Superior Eleitoral no nº PA-04749/2024. O instituto diz que o índice de confiança do levantamento é de 95%, com margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Ainda, segundo o instituto, a pesquisa eleitoral foi feita em duas etapas. Na primeira, houve um sorteio das localidades onde as entrevistas foram realizadas através do método PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho), considerando a população a partir de 16 anos.

Na segunda etapa, a seleção do entrevistado dentro da localidade utilizou quotas em função de variáveis como gênero (masculino e feminino, com percentuais diferentes por faixa etária); escolaridade (de analfabetos até ensino superior incompleto ou completo), e renda domiciliar mensal, partindo da situação de ‘sem rendimentos’ até mais de 5 salários mínimos.

O instituto também divulgou que a coleta de dados foi realizada por equipe especializada e treinada pela Paraná Pesquisas, com experiência em pesquisas de opinião.

Confira os cenários avaliados pelo Instituto

Situação Eleitoral – Prefeito (Espontânea)

Não sabe/ Não respondeu – 75,6%

Ninguém/ Branco/ Nulo – 6,8%

Delegado Éder Mauro – 6,0%

Edmilson Rodrigues – 4,5%

Igor Normando – 4%

Eguchi – 1,3%

Thiago Araújo – 0,5%

Jefferson Lima – 0,3%

Italo Abati – 0,1%

Marcos Souza – 0,1%

Outros nomes citados – 0,9%

Cenário 1

Situação Eleitoral – Prefeito (Estimulada)

Delegado Éder Mauro (PL): 30,0%

Igor Normando (MDB): 18,4%

Edmilson Rodrigues (PSOL): 13,4%

Thiago Araújo (Republicanos): 8,0%

Eguchi (PRTB): 7,1%

Jefferson Lima (Podemos): 6,1%

Italo Abati (Novo): 1,4%

Marcos Souza (Agir): 1,1%

Não sabe/Não respondeu: 5,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,4%