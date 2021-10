Pedido de abertura da CPI do Transporte Público de Belém recebe o dobro de assinaturas necessárias

Na manhã desta terça-feira, o presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador Zeca Pirão (MDB), começou a recolher assinaturas para abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de investigar as condições do transporte público da capital e denúncias envolvendo vale-transporte. Em pouco tempo, ele obteve 23, quase o dobro das 12 assinaturas necessárias, mas afirmou que espera conseguir o apoio de todos os 35 vereadores da casa, já que alguns não estavam em plenário.

“Alguns estão doentes, outros estão resolvendo o problema na Justiça Eleitoral. Estou tentando reunir o máximo de vereadores e dar a chance para as empresas se manifestarem sobre a melhoria na qualidade de transporte para a Belém. O processo de licitação já saiu do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), foi pra Prefeitura fazer o ajuste, e aí vamos começar a cobrar, vamos começar a cobrar desde agora”, afirmou.

Segundo Pirão, apesar de ter conseguido as assinaturas suficientes, a abertura da Comissão não vai ser imediata. Ele pretende aguardar mais uns dois meses antes de dar entrada no requerimento. “Eu me adiantei porque nós vamos entrar no recesso em dezembro, mas está tudo assinado, então, a gente não perde tempo nesse sentido”.

O requerimento prevê investigação sobre as condições do transporte urbano e o vale-transporte. “Tem vários problemas, estamos analisando algumas denúncias (sobre vale transporte) que passaram pra mim. A gente vai esperar até dezembro. A minha primeira etapa é recolher e garantir. Aí, já tenho garantido a assinatura dos vereadores, então não vou precisar correr atrás dos vereadores. Vou esperar os outros vereadores, porque aí as pessoas vão cobrar de quem não assinou”.