PEC que limita prazos e decisões individuais no STF é aprovada em 40 segundos na CCJ do Senado

Em votação relâmpago, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (4) uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que estabelece novas regras e limita poderes ao Supremo Tribunal Federal (STF). Entre outras mudanças, o texto colocado em votação no colegiado presidido pelo senador Davi Alcolumbre (União/AP) limita prazos e decisões monocráticas em tribunais superiores. A matéria segue agora para a análise do plenário da Casa. Se aprovada, ainda precisa passar pela análise da Câmara dos Deputados.

VEJA MAIS

O que estabelece a PEC

Os pedidos de vista (tempo extra para análise) nos julgamentos colegiados do Poder Judiciário terão prazos de no máximo seis meses. Terminado esse prazo, os processos serão automaticamente incluídos em pauta.

Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial (órgão composto pelos juízes mais antigos), os Tribunais possam deferir liminares que suspendam a eficácia de leis e atos normativos com efeitos gerais (que atinjam a sociedade como um todo); suspendam atos dos Presidentes dos demais Poderes; ou suspendam a tramitação de proposições legislativas que afetem políticas públicas ou criem despesas para os demais poderes.

Fixa em até seis meses o prazo máximo para o julgamento final do processo após o deferimento de liminares em ações de controle concentrado de constitucionalidade.

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) é o autor da proposta.

Pela matéria, ficam proibidas decisões monocráticas (de um único ministro) que tenham como efeito suspender leis ou atos normativos que atinjam a coletividade ou suspender atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara, do Senado e do Congresso.

Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) já havia aprovado uma mudança nas regras internas das Corte, fixando prazo de 90 dias para os chamados pedidos de vista.