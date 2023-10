R70: 'É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada', diz Gilmar Mendes

Calorão continua

Uma nova onda de calor deve chegar ao Brasil na semana de 16/10, com temperaturas com até 10 graus acima da média.

Concurso público

Terminam hoje as inscrições para a Câmara dos Deputados, com salários de R$ 26,1 mil e R$ 34,8 mil, a depender do cargo.

Gilmar Mendes (J. Bosco)

"É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada.”

Ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ao criticar a proposta da criação de um mandato para os ministros da Corte.

PETRÓLEO

FAVORÁVEL

O ambientalista e presidente do PV no Pará, Zé Carlos Lima, se manifestou nas redes sociais a favor dos estudos para a exploração de petróleo na chamada Margem Equatorial. “A mais efetiva contribuição do Brasil para o combate às mudanças climáticas está exatamente em manter a floresta amazônica em pé. Se (a exploração de petróleo) pode ser uma fonte de receita que evite a derrubada da floresta, eu sou favorável sim e acho que a gente tem que ter coragem de assumir publicamente”.

INDICADOR

Zé Carlos, que atualmente atua no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ressaltou que a liberação, pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), deve ser um indicador de que é possível conciliar a proteção ambiental com a atividade econômica. “Se o Ibama liberou é porque ela pode conviver efetivamente com o meio ambiente”.

GÁS

RECEPÇÃO

A primeira rede de distribuição de gás natural do Estado, localizada no município de Barcarena, já está pronta para receber o produto da New Fortness Energy (NFE), vindo de navio, que será condicionado pela Companhia Gás do Pará, e em seguida distribuído para o consumidor final. Na segunda-feira (2) a Companhia apresentou as instalações a gestores das secretarias de Estado, como Arcon, Sedeme e Procuradoria-Geral, que darão apoio ao projeto.

FASES

Num primeiro momento irão receber o produto empresas e indústrias locais. Na fase seguinte também será ofertado gás natural comercial e residencial, canalizado e para veículos, o gás natural veicular (GNV).

COMPETITIVIDADE

A introdução do gás natural na matriz energética do Pará aumentará a competitividade da indústria local, atraindo novos empreendimentos industriais a partir da utilização de um combustível mais barato pela frota veicular, no transporte público e em veículos da administração pública.

PAC

SANEAMENTO

A Prefeitura de Belém anunciou que vai incluir a segunda etapa do Promaben II, que abrange a macrodrenagem e microdrenagem da Bacia da Estrada Nova, com a duplicação da Bernardo Sayão; e o Programa da Bacia do Mata Fome dentre as obras que serão financiadas pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), retomado pelo atual governo Lula.

ESSENCIAIS

As duas obras são consideradas essenciais para acabar com os alagamentos nessas áreas. A gestão municipal quer aproveitar a janela de oportunidades da COP 30 para deixar um legado para a cidade.

ÁGUA

ESTUDO

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e a Universidade Federal do Pará (UFPA) estão trabalhando para criar uma base de dados sobre o processo de tratamento de água de Belém. O projeto monitora a qualidade da água potável utilizada na Região Metropolitana de Belém. Na primeira fase foram coletadas amostras dos lagos Bolonha e Água Preta, os principais mananciais de captação de água bruta da Companhia.

MÉTODO

A pesquisa utiliza métodos de biologia molecular e microbiologia para monitorar a disseminação do vírus da covid-19 e de bactérias resistentes aos antibióticos de último recurso nas bacias hidrográficas e esgoto da Região Metropolitana de Belém e também dos parâmetros microbiológicos no rio Guamá, lagos Bolonha e Água Preta e, suplementarmente, nas principais estações de tratamento de água da região metropolitana. A ação beneficiará diretamente cerca de 70% da população residente nos municípios de Belém e Ananindeua.

EM POUCAS LINHAS

► O Pará terá uma representante no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). O Ministro da Justiça, Flávio Dino, nomeou como membro suplente a defensora pública paraense Graziela Paro Caponi, membro da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Pará (ADPEP). O mandato é de dois anos. O CNPCP é responsável por propor políticas de Estado no âmbito criminal e penitenciário.

► Três homens foram autuados em flagrante suspeitos de negociar ingressos com valores superiores ao do bilhete, fora das bilheterias, durante a partida Paysandu x Amazonas, no último domingo. As autuações resultaram da operação para combater os cambistas no entorno do Estádio Olímpico do Pará. Com um dos suspeitos foram apreendidos ingressos de arquibancada e o valor de R$ 1.710,00. Os outros dois presos foram autuados pela equipe da Delegacia Itinerante Desportiva.

► A Santa Casa do Pará recebeu o selo “Segurança do Paciente”. A certificação é concedida pelo Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente em parceria com a empresa de consultoria Epimed Solutions às instituições que atendem aos critérios de promoção das boas práticas para a segurança do paciente.

► O curso de licenciatura em Ciências da Religião, em colaboração com o Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino Religioso na Amazônia (Gepera), da Universidade do Estado do Pará (Uepa), realiza amanhã a segunda edição da exposição “Símbolos Sagrados das Religiões: conhecer para respeitar e conviver em paz”. A programação será realizada no hall do bloco VI, do Centro de Ciências Sociais e Educação, das 8h às 19h, com entrada franca.