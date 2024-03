PDT aprova indicativo de apoio à pré-candidatura de Edmilson à reeleição como prefeito de Belém

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) aprovou o indicativo de apoio à pré-candidatura de Edmilson Rodrigues à reeleição como prefeito de Belém. O apoio foi formalizado durante a plenária que aconteceu ontem (12) com militantes da legenda e de movimentos sociais, no bairro do Guamá.

Na ocasião, os movimentos sociais apresentaram uma carta em apoio a recondução de Edmilson Rodrigues para um novo mandato. “É necessário que o próximo mandato de Edmilson Rodrigues siga aprofundando suas ligações com o que o trabalhismo tem a ensinar como gestão”, diz um trecho do documento assinado pelo prefeito.

Estavam presentes o vice-presidente estadual e vereador Allan Pombo, o presidente do PDT municipal, João Ramos, a presidente da Ação Mulher Trabalhista e secretária de juventude, esporte e lazer, Carol Quemel, entre outras lideranças e movimentos.