Pazuello tem intenção de responder a todas as perguntas na CPI, afirma advogado

Auxiliar do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em sua preparação para a CPI da Covid, o advogado Zozer Hardman afirmou que o general pretende responder a todas as questões dos senadores.

Nesta sexta-feira (14), o ex-ministro recebeu um habeas corpus do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, que garante que o ex-ministro possa ficar em silêncio nos casos de perguntas sobre si mesmo.

"A decisão do STF está correta. Já era esperada. A garantia ao tratamento urbano, digno e respeitoso era o objetivo [do HC]. O ministro Pazuello pretende responder a todas as perguntas. Porém, como toda e qualquer testemunha tem o direito ao tratamento digno, urbano e respeitoso", avaliou o advogado.

Hardman, que foi assessor especial de Pazuello no Ministério da Saúde, afirma que tem colaborado na elaboração da estratégia do ex-ministro, usando sua experiência como advogado criminalista. No entanto, oficialmente, o general está sendo representado pela Advocacia-Geral da União.

O depoimento do ex-ministro à CPI está marcado para quarta-feira (19).