Pazuello depõe à PF sobre crise sanitária do Amazonas

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, presta depoimento, na tarde desta quinta-feira, 4, à Polícia Federal, em Brasília. A pedido da Procuradoria-Geral da República, inquérito investiga responsabilidades em relação à crise sanitária no Amazonas.

A pedido da Procuradoria-Geral da República, o inquérito foi aberto por determinação do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A PGR argumentou ao STF que o Ministério da Saúde tinha informações sobre um possível colapso do sistema de saúde na capital do Amazonas ainda em dezembro, mas só enviou representantes ao estado em janeiro deste ano. Além disso, em vez de suprir com oxigênio o Estado, enviou remédios sem comprovação para combater a covid, o que não surtiu efeito.