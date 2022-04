Paulo Guedes testa positivo para covid-19 e tem sintomas leves

O ministro da Economia, Paulo Guedes, testou positivo para a covid-19 e segue com sintomas leves, informou a assessoria de imprensa da pasta no início da tarde de hoje. Ele tomou as três doses da vacina. As informações são da Agência Brasil.

Ele entrou em isolamento e cancelou os compromissos presenciais desta semana, mantendo apenas as reuniões virtuais. Guedes passou parte do dia em videoconferência com secretários, em despachos internos.

Na última semana, o ministro esteve em Washington (EUA) para participar da reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, além de estar presente no encontro do G20. Não foi informado se Guedes contraiu a doença durante a viagem.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)