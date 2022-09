Parte da avenida Nazaré é fechada para debate da TV Liberal com candidatos ao Governo

O primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Pará realizado na TV Liberal será depois da novela Pantanal, por volta das 22h30. Entretanto, os preparativos para o evento já começaram desde as 20h com interdições de vias e reforço da segurança pública.

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) interditaram a avenida Nazaré, onde está localizado o veículo afiliado à Rede Globo, desde a avenida Assis de Vasconcelos até a travessa Benjamin Constant. O bloqueio deve permanecer até o final do debate, que terá duração de duas horas.

A Semob informa que apenas moradores, candidatos e assessores terão acesso à via. Entretanto, aconselha que acompanhantes dos políticos estacionem os carros na travessa Benjamin Constant para evitar tráfego em frente à TV.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também estão dando apoio na área. O coronel da PM Orlandino informou que cerca de 130 militares estão fortalecendo a segurança no entorno da TV. Para garantir a tranquilidade no andamento da operação, o espaço foi dividido para apoiadores dos políticos.