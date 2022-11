Parque do Utinga recebe ação itinerante do TRE-PA neste fim de semana

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realizará uma ação itinerante no Parque Estadual do Utinga Camilo Vianna, neste sábado e domingo (26 e 27, respectivamente), com vários serviços gratuitos aos eleitores residentes nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.

Por meio da ação, serão emitidos 1ª e 2ª via do título eleitoral, justificativa, regularização, alteração de dados cadastrais, mudança de local de votação, inclusão de nome social e regularização da situação eleitoral das eleitoras e eleitores.

Os atendimentos serão feitos em duas unidades móveis do TRE, que estarão posicionadas na área do estacionamento do parque. A Escola Judiciária Eleitoral (EJE) do TRE do Pará também estará presente com as ações do Programa Nacional Eleitor do Futuro, que incentivam a consciência democrática e a participação cidadã nas crianças, adolescentes e jovens por meio de palestras e do treino do voto na urna eletrônica.

A administração do parque ambiental informa que o uso de máscaras de proteção facial e álcool em gel para higienização é facultativo no local e o consumo de alimentos só é permitido nas áreas de restaurante e no centro de acolhimento.

A ação marca a reabertura oficial do cadastro eleitoral após os procedimentos de logística para a organização e realização das Eleições 2022. Desde o dia 5 de maio, o sistema estava fechado para incluir ou excluir informações do cadastro.

Para emitir o título, é preciso apresentar um documento oficial de identificação com foto (onde constam o nome, filiação, data de nascimento e nacionalidade); comprovante de residência recente (últimos 3 meses); e para as pessoas do sexo masculino que fizeram ou farão 19 anos neste ano de 2022, é necessário apresentar documento que comprove a quitação com o serviço militar.

