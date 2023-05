Parlamentares da Suíça cumprem agenda em Belém para falar de sustentabilidade

Uma delegação parlamentar que inclui o presidente da Câmara dos Deputados e da Assembleia Federal da Suíça, Martin Candinas, fará visita oficial ao Brasil a partir deste domingo (21), começando por Belém.

A visita está prevista para encerrar na quinta-feira, 25 de maio, e tem foco nas relações bilaterais da Suíça com o Brasil, as relações comerciais entre a Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA, no inglês) e o Mercosul, a proteção da Amazônia e a sustentabilidade.

Na capital paraense, os parlamentares suíços abordarão questões de proteção ambiental, da bioeconomia na Amazônia e ainda se encontrarão com representantes das autoridades locais e da sociedade civil.

A delegação também visitará a Ilha do Combu, o Museu Paraense Emílio Goeldi e a Exposição Fauna e Flora de Emilio e Oswald Goeldi, no Teatro Popular Nazareno Tourinho. Emilio e Oswald Goeldi, pai e filho, são suíços cujo trabalho retratou a diversidade e grandiosidade da fauna e flora brasileira no século XIX e tem contribuído as artes brasileiras no século XX.

Em seguida, a delegação seguirá para Brasília, onde realizará reuniões oficiais com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, além do líder do grupo parlamentar Brasil-Suíça, senador Nelsinho Trad. Também estão previstas reuniões com representantes do Ministério das Relações Exteriores e no Ministério do Meio Ambiente.

A terceira cidade a ser visitada no Brasil, São Paulo, será sede de uma reunião da delegação com dirigentes de algumas das mais de 500 empresas suíças sediadas no Brasil. O grupo ainda visitará projetos apoiados pela Embaixada na área de treinamento vocacional e apoio a famílias vulneráveis.

No dia 25 de maio de 2023, a delegação viaja para o Uruguai, onde os parlamentares suíços continuarão sua missão na América do Sul.