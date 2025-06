Parecer prévio das contas do Governo é aprovado pelo TCE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou, à unanimidade, o Parecer Prévio favorável sobre a prestação de contas anuais do Governo do Estado do Pará de 2024. A aprovação aconteceu nesta segunda-feira, 02, em uma sessão especial que contou com a presença do presidente do TCE, conselheiro Fernando Ribeiro, do procurador-geral de Contas, Stephenson Victer e de outras autoridades. Agora, o documento seguirá para a análise do Poder Legislativo.

O relator das contas de 2024 foi o conselheiro Odilon Teixeira, que teve seu voto referendado pelos demais conselheiros presentes. Ele discorreu acerca dos resultados obtidos pelo Governo em 2024, destacando o cumprimento dos percentuais mínimos de valores aplicados em saúde e educação, e o respeito às regras de repartição dos valores relativos aos impostos estaduais aos municípios.

Teixeira ainda destacou que Belém será sede da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), e que recebeu investimentos de R$ 4,5 bilhões, em recursos próprios e do Governo Federal, para a instalação de obras voltadas para a infraestrutura do evento. A equipe que avaliou as contas de 2024 fez 40 recomendações visando melhorar a prestação das contas.

A procuradora Adriana Gouveia também dissertou sobre os investimentos estruturantes que irão atender à COP. O Estado cumpriu a meta de resultado primário estabelecida na LDO e segue cumprindo os limites em relação à folha de pagamento de pessoal, obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Quanto às recomendações apresentadas, Gouveia afirmou que todas serão analisadas pelos técnicos do Governo, para que sejam cumpridas com o objetivo de aprimorar a gestão estadual e fortalecer o equilíbrio fiscal.

Resultados

Em 2024, a receita tributária do Pará alcançou R$ 31,877 bilhões, sendo que o ICMS representou 76,53% dos valores. Entre 2018 e 2024 a Receita Corrente Própria do Estado cresceu 125%, passando de R$16,466 bilhões pra R$ 37,298 bilhões. O orçamento geral do Estado, em 2024, previa uma arrecadação de R$ 21,713 bilhões, e o realizado foi de R$ 24,395 bilhões. Os recursos utilizados em investimentos foram de R$ 5,610 bilhões em 2023 e R$ 5,330 bilhões em 2024, representando 15,47% da Receita Corrente Líquida e 12,93% da RCL, respectivamente.

Em 2023, a Dívida Consolidada (DC) alcançou R$ 7,091 bilhões, em 2024 foram R$ 8,721 bilhões, representando 19,5% em 2023, e 21,19%, em 2024, na comparação com a Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado. A Dívida Consolidada Líquida (DCL) foi de R$ 1,645 bilhões em 2023 e R$ 2,953 bilhões em 2024.