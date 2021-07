Parceria entre Prefeitura, TRE e Unicef busca incentivar o alistamento eleitoral de jovens

O prefeito de Belém, Edimilson Rodrigues (PSOL), participou da cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Técnico-Científica e Cultural entre o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), com o objetivo de promover a inserção dos jovens no mundo da política e o exercício da cidadania por meio do incentivo ao voto livre e ao alistamento eleitoral.

A parceria busca o desenvolvimento de ações, programas e projetos de promoção dos direitos das crianças e adolescentes, além de desenvolver medidas conjuntas de incentivo ao alistamento eleitoral e ao voto livre e consciente dos adolescentes entre 15 e 17 anos, a reafirmação da segurança das urnas eletrônicas e o combate à desinformação do processo eleitoral.

Serão desenvolvidas ações, como trabalhos itinerantes, visando o alistamento eleitoral com jovens entre 16 e 17 anos, em áreas quilombolas e indígenas. Em parceria com o Unicef, o TRE vai trabalhar junto aos municípios que possuem o selo do órgão e desenvolver, cada vez mais, o programa Eleitor do Futuro.

O prefeito de Belém destaca a importância do estímulo da participação eleitoral da juventude e o papel fundamental de integração dos municípios nesse processo. "Os municípios têm um papel importante em desenvolver e mobilizar essa juventude, divulgar os resultados e valorizar essa iniciativa. O processo é pedagógico e libertador, fazendo da política o exercício pleno da cidadania", declarou.

De acordo com o TRE-PA, os jovens representam menos de 1% do eleitorado no país e a ideia do acordo é mudar este cenário no estado do Pará, explicou a presidente do Tribunal, a desembargadora Luiza Nadja Guimarães. "É necessário incentivar a participação e este jovem precisa colaborar para o fortalecimento da democracia e contribuir com o voto, para mais políticas públicas", comentou.

Moradora do bairro do Guamá, a estudante Josiele Soeiro, de 14 anos, representou os jovens durante a solenidade. Engajada em ações voltadas para participação permanente de adolescentes em políticas públicas, a estudante foi eleita, recentemente, delegada nas plenárias do programa de participação social Tá Selado, desenvolvido pela Prefeitura de Belém.

"Nós, jovens, precisamos ser ouvidos, temos propostas incríveis para apresentar e fazer parte da sociedade como um todo", comentou a adolescente.

Para a coordenadora do Unicef no Território Amazônico, Anyoli Sanabria, é importante ter a participação do Unicef neste trabalho voltado para jovens. “A colaboração de adolescentes, não só em eleições, mas em todas as áreas que envolvem a eleição, é de extrema importância. Vamos conseguir alcançar diversos municípios e ajudar nesta importante informação, que é o alistamento eleitoral”, finalizou.