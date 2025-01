Parauapebas: Aurélio Goiano inicia gestão com 'limpeza' na Prefeitura e Operação 'Buraco Zero'

No dia seguinte à posse no cargo de novo prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano promoveu uma limpeza na sede da Prefeitura e acompanhou o lançamento da Operação "Buraco Zero". Na manhã desta quinta-feira (02.01), o novo prefeito publicou um vídeo em suas redes sociais anunciando as primeiras ações da gestão. "Estamos chegando aqui na Secretaria de Obras, e a partir de hoje, a gente já começa a entrar na limpeza da cidade", disse.

"Agora, a gente já pode direcionar algumas coisas e entra dando suporte para a saúde, viabilizando a reforma das escolas, a limpeza e a operação Tapa Buraco", continuou o prefeito.

Em seguida, ele mostrou imagens da sede da Prefeitura durante a após a "limpeza" no local, com o apoio de secretários e pastores. Blogs da região também divulgaram vídeos de apoiadores de Aurélio Goiano com vassouras na mão "lavando" a sede do Executivo municipal.

"Na manhã desta quinta-feira, convidei meu secretariado e vários pastores evangélicos, onde na oportunidade, fizemos uma limpeza no Gabinete da Prefeitura de Parauapebas, que fica localizado na Chácara do Sol, e os líderes religiosos fizeram um ato profético através de orações. Deus sempre esteve ao meu lado e não poderíamos iniciar este governo sem apresentar tudo ao nosso criador", escreveu Aurélio em suas redes sociais.

O político do partido Avante foi eleito prefeito de Parauapebas no primeiro turno das eleições municipais de outubro de 2024 com 92.073 votos, o equivalente a 58,52% dos votos válidos. O vice dele é o ex-prefeito Chico das Cortinas (PRD). Os dois foram empossados nos cargos em cerimônia realizada na manhã do dia 1º de janeiro, na Câmara Municipal de Parauapebas.