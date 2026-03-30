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Política

Paraná Pesquisas aponta que 52% desaprovam governo Lula e 44,6% aprovam

De acordo com a pesquisa, 45,2% classificam a administração como ruim ou péssima, sendo 8,2% ruim e 37,0% péssima

Estadão Conteúdo

Um levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira (30), mostra estabilidade na aprovação e na avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dados indicam uma predominância de opiniões negativas entre os entrevistados.

De acordo com a pesquisa, 45,2% dos eleitores classificam a administração federal como ruim ou péssima. Desse total, 8,2% a consideram ruim e 37,0% a veem como péssima. A avaliação de péssima é a pior numericamente registrada desde junho de 2025, quando alcançou 37,8%.

A avaliação positiva soma 31,7% dos entrevistados. Entre estes, 14,8% consideram o governo ótimo e 16,9% o avaliam como bom. Outros 21,6% classificam a gestão como regular, enquanto 1,5% não souberam ou não opinaram sobre o tema.

Desaprovação do Governo Atinge 52%

No indicador de aprovação geral, 52,0% dos eleitores afirmam desaprovar o governo Lula, enquanto 44,6% declaram aprová-lo. Uma parcela de 3,4% não soube ou não opinou sobre a questão. Estes porcentuais repetem os registrados no levantamento anterior, divulgado em fevereiro, com uma oscilação negativa na aprovação, que era de 45%.

A pesquisa ouviu 2.080 eleitores em diversas regiões do país. O estudo tem um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou a pesquisa sob o número BR-00873/2026.

Perfil Demográfico da Desaprovação

O presidente é mais desaprovado em faixas etárias específicas, como entre 35 e 44 anos (55,5%) e de 45 a 59 anos (55%). Também apresenta maior desaprovação entre aqueles com Ensino Superior (58,3%) e no eleitorado masculino (56,9%).

Por outro lado, Lula é mais aprovado entre entrevistados com mais de 60 anos (49,6%) e aqueles que completaram apenas o Ensino Fundamental (52,9%). No eleitorado feminino, a aprovação atinge 48,2%. Regionalmente, a aprovação é maior no Nordeste (55%) e a desaprovação é mais acentuada na região Sul (62,5%).

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Palavras-chave

LULA/GOVERNO/AVALIAÇÃO/PESQUISA

Paraná Pesquisas
Política
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