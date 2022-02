Paraíba tem 279 mil eleitores inaptos a votar

A Paraíba tem aproximadamente 279 mil eleitores inaptos a votar nas eleições deste ano. A informação é do secretário de tecnologia do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), José Cassimiro, durante entrevista nesta segunda-feira (21) ao Sistema Arapuan de Comunicação. As informaçõe são do site paraíba.com.br.

Durante a entrevista, José Cassimiro explicou que dos 279 mil eleitores que estão irregulares, cerca de 243 mil não compareceram ao TRE-PB para fazer a revisão eleitoral, enquanto os demais são relativos ao cancelamento do título de eleitor por motivos diversos. Ele lembrou que ainda há prazo para regularização. “Até 150 dias antes do pleito”, disse.

Novos equipamentos

José Cassimiro informou ainda que a Paraíba recebeu 12 urnas no novo modelo. Entre as vantagens das novas urnas, de acordo com ele, está capacidade de 18 vezes maior de processamento dos dados do que as atuais, com destaque ainda para o mesário que poderá utilizar a nova urna com o touch screen.