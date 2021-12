Pará vai receber mais de R$ 136 milhões do orçamento da União para obras

Por meio de articulação com o relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), deputado Hugo Lela (PSD-RJ), o senador Zequinha Marinho (PSC), líder da bancada paraense no Congresso Federal, conseguiu uma suplementação de R$ 136 milhões para execução de quatro obras voltadas ao desenvolvimento do estado.

Dos recursos garantidos pelo senador Zequinha, R$ 50 milhões serão destinados para dar continuidade aos contratos de pontes, para iniciar a ponte sobre o rio Xingu e executar 20 quilômetros de pavimentação na BR-230, no trecho da divisa entre o Pará e o estado do Tocantins.

Serão reservados ainda R$ 40 milhões no orçamento para a pavimentação da BR-163. Pela programação, serão executados 20 quilômetros de asfalto no trecho da divisa entre o Pará e o Mato Grosso. “Tanto a Transamazônica (BR-230) quanto a BR-163 são consideradas as duas principais vias de escoamento da produção de grãos do Pará e da região Centro Oeste. Ademais, essas rodovias fazem a integração das regiões paraenses e esses recursos permitirão que o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) possa fazer as intervenções necessárias para evitar que problemas ocorridos no passado, como os atoleiros em razão do inverno amazônico, voltem a acontecer novamente”, explicou o senador Zequinha.

Outra rodovia que conquistou recursos adicionais no orçamento geral da União foi a BR-316. A articulação do senador Zequinha junto ao relator garantiu R$ 23 milhões para as obras de adequação do trecho rodoviário que vai de Castanhal até o município de Santa Maria do Pará. Nesse trecho, a rodovia será duplicada e o recurso irá assegurar a pavimentação de 20 quilômetros de asfalto na nova pista.

Rodovia BR-308

Já para a construção do trecho rodoviário da BR-308/PA, de Viseu a Bragança, serão reservados outros R$ 23 milhões. O recurso previsto permitirá a execução de 10km de pavimentação da via.

“As demandas do Pará são múltiplas e urgentes. É sempre importante esse trabalho de articulação junto ao governo federal como forma de garantir a execução de obras que promovam o desenvolvimento do estado e da região. De minha pare, estarei sempre em busca de ações que beneficiem diretamente a população paraense”, reforça Zequinha.

Além das quatro obras do DNIT no Pará que já asseguraram valores adicionais no orçamento, o senador afirma que continua o trabalho “para que outras obras disponham de mais recursos federais para sua concretização. É o caso da manutenção e restauração das BR-155 e BR-158. Esta última, por exemplo, é a principal via de escoamento da produção agrícola do sul do Pará. Não conseguiremos avançar com a safra se não garantirmos uma infraestrutura mínima”, explica.

Na lista de obras prioritárias entregues pelo senador ao relator, aparecem também a construção de trecho rodoviário na BR-422, no trecho de Novo Repartimento a Tucuruí, as ações de melhoria no canal de navegação da Hidrovia do Rio Tocantins, a remoção do navio naufragado no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, e estudos, projetos e planejamento de infraestrutura de transporte de obras em outros trechos rodoviários federais no Pará.