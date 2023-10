Pará: Secretaria estadual sofre mudança em seu comando com troca do titular; veja qual

A edição desta quarta-feira (25), do Diário Oficial do Estado do Pará, trouxe uma mudança na Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional. Foi publicada a exoneração "a pedido" de Wagne Costa Machado do cargo de titular da pasta. Ex-prefeito de Piçarra e candidato derrotado nas últimas eleições à Câmara dos Deputados pelo MDB, Machado foi anunciado como secretário pelo governador Helder barbalho em fevereiro deste ano, quando a Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional foi criada.

O decreto de exoneração dele também foi assinado por Helder Barbalho. Na mesma edição do Diário Oficial, foi publicado o decreto designando o secretário adjunto, Abraão Benassuly Neto, para responder interinamente, até ulterior deliberação, pela Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional. Antes de ir para a Secretaria, em fevereiro deste ano, Benassuly foi presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH).

Conforme informações divulgadas pelo Governo do Pará, a Secretaria das Cidades e Integração Regional do Pará é responsável por articular obras, ações, atividades e serviços governamentais, ampliando o diálogo com os municípios do Estado. O órgão permite maior integração, participação da sociedade e agilidade no atendimento aos pedidos da população.