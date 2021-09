Pará gerou 8.757 empregos de carteira assinada em agosto

No mês de agosto de 2021 foram gerados em todo 8.757 empregos formais no estado do Pará, gerando um acúmulo de 53 mil novos postos de trabalho em 2021, entre janeiro e agosto, e cerca de 71 mil postos de trabalho nos últimos 12 meses.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que também aponta o Pará como o décimo primeiro estado brasileiro quando o assunto são as vagas de carteira assinada preenchidas por trabalhadores em 2021.

O número, porém, é menor do que o registrado em 2020: em agosto do ano passado, o estado somou 29.706 admissões e 19.646 desligamentos, gerando um saldo positivo de 10.060 postos de trabalhos, ou seja, quase 13% a mais que o ano atual.

Todos os setores da economia paraense apresentaram saldos positivos de empregos formais, com destaque para o setor de serviços, que gerou 3.285 postos de trabalhos, seguido da indústria, 2.224 novos postos de trabalhos.

Em terceiro lugar veio o comércio, com a contratação formal de 1.483 novos trabalhadores, e logo depois o setor da construção, com a geração de 1.335 postos de trabalhos. A agropecuária gerou 430 postos de trabalho no Pará em agosto de 2021.

O secretário de assistência social, trabalho e renda do Pará, Inocêncio Gasparim, avalia que os números positivos que se repetem mês após mês em 2021 expressam uma tendência que deve continuar nos próximos meses, devido a vacinação contra a covid-19 e consequente reabertura de setores da economia, como o de turismo e lazer.

"Consideramos que nós estamos no caminho certo nas políticas públicas do nosso governo. Obviamente sempre tem alguma coisa para melhorar, mas a primeira definição é seguir nessas ações estratégicas que definimos desde a reabertura do ano passado. Temos buscado ações que englobam o ramo produtivo, como incentivo de 90% do ICMS do ramo produtivo e outra linha forte é de distribuição de renda a população, incentivo direto no bolso da população, desde o Renda Pará até financiamento a juro baixo", ele relata.

Gasparim estima que há mais de 30 obras de estradas no Pará que contam 300 servidores cada. Ele cita o fato como exemplo de que o próprio Estado tem empregado muitas pessoas apesar da pandemia, o que ajuda a economia a girar.

Por meio da pasta que ele comanda, Gasparim diz que há um processo licitatório em curso para a qualificação profissional de 15 mil jovens no Pará inteiro.

"E temos também uma parceria do programa Primeiro Emprego com o setor supermercadista e atacadista, voltada para jovens vulneráveis. Esses jovens que entram, entre 10% e 20%, são contratados pela empresa ao demonstrarem dedicação e serviço. E ainda tem o final do ano. A gente está certo que as contratações serão mais intensas do que ano passado nesse período", conta.

Um balanço realizado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos mostra que quando considerado todo o ano de 2021, o setor de serviços também foi o que mais gerou empregos de carteira assinada no território paraense: 19.627.

O comércio preencheu 12.309 postos de trabalhos; a construção, 11.219 postos de trabalhos. Já a indústria acumulou salvo positivo de 6.738 postos de trabalhos nos oito primeiros meses do anos, enquanto a agropecuária gerou 3.670 postos de trabalhos. O setor de serviços também liderou os novos empregos nos últimos 12 meses.

No Brasil

Em todo o território nacional, em agosto, 372.265 empregos formais foram gerados. É a maior geração de empregos com carteira assinada para um mês de agosto em toda a série histórica do Novo Caged, iniciada em 2010.

O número representa um aumento de 53,5% em relação as vagas criadas no mesmo mês de 2020 e é 22,7% maior que as mais de 303 mil vagas abertas em julho de 2021.

O comércio liderou a lista de vagas preenchidas ao criar 77.769 empregos formais. A indústria geral criou 72.692 vagas, o setor de construção teve 32.005 novos contratados e, a agropecuária, 9.232 vagas.

Sendo assim, há um saldo de empregos formais de janeiro a agosto de 2021 no total de 2.203.987 novas vagas.

No ano passado, em meio aos impactos da pandemia de covid-19, o mercado de trabalho formal acumulava 849.387 empregos encerrados de janeiro a agosto.

No acumulado do ano o destaque, assim como no Pará, é o setor de serviços, que, sozinho, tem saldo positivo de 927.248 empregos criados. Em seguida, está a indústria, com 469.801.