Pará é primeiro estado da Amazônia a aderir campanha mundial para descarbonização até 2050

O Pará foi o primeiro Estado da Amazônia a aderir à campanha Race to Zero (“Corrida para o Zero”), movimento das Nações Unidas para conter o aquecimento global. O acordo foi formalizado nesta quarta-feira (04), em Brasília, entre o governador Helder Barbalho, o embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wilson, e o presidente da COP-26, Alok Sharma.

Conforme informações divulgadas pela gestão estadual, adesão à campanha está diretamente alinhada à Política Estadual sobre Mudanças Climáticas (PEMC, Lei Estadual nº. 9.048/2020) e ao Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA, Decreto Estadual nº. 941/2020). O Race to Zero é uma campanha global para reunir lideranças com objetivo de alcançar emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050.

O Governo afirma que a meta será alcançada por meio da intensificação de ações de descarbonização, atração de investimentos para negócios sustentáveis e para a criação de empregos verdes. Atualmente, cerca de 30 diferentes regiões no mundo participam da campanha.

Governo do Pará aderiu à campanha Race to Zero (“Corrida para o Zero”) para conter o aquecimento global. (Reprodução / Twitter)

O ingresso do Pará na campanha mundial “Corrida para o Zero” ocorre no exato dia em que completa um ano do lançamento da principal política pública da gestão: o Plano Estadual Amazônia que tem como objetivo central cortar em 86% as emissões de GEE do Pará até 2036.

No Race to Zero, o Pará se juntará a outros estados de diferentes países do mundo que já integram a campanha, como Califórnia, Nova York, Havaí e Washington, nos Estados Unidos; Catalunha, Madrid e Navarra, na Espanha. Há ainda estados da Suécia, Austrália, Reino Unido, Canadá, Alemanha e Bélgica. Ainda conforme informações divulgadas pelo Governo, no Brasil, o Pará torna-se o 2º Estado a aderir à campanha. Até então, apenas Minas Gerais havia ingressado neste movimento.