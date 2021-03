Para deputado, ‘mulher’ está na lista das ‘coisas que podem derrubar o homem’

Início de ano e tem gente que ainda está fazendo lista. É o caso do deputado federal Ossesio Silva (Republicanos-PE), que postou no fim de semana, nas redes sociais, uma lista no mínimo polêmica. Os itens foram pinçados de uma palestra que deu em um evento da Igreja Universal, à qual ele é ligado, na noite de sábado, 27, na Catedral do Recife, capital de Pernambuco.

O parlamentar falou “sobre cinco coisas que podem derrubar o homem”. E “mulher” encabeçava os itens. Bem ao lado de dinheiro estão orgulho, sentimento e não administrar bem o tempo.

Deputado diz que mulheres estão no "top cinco" de coisas que derrumbam os homens (Reprodução)

Com a repercussão, a publicação foi editada e em vez de “cinco coisas”, passou a exibir “quatro”. Em um primeiro momento, o texto falava em cinco itens, mas a postagem listava quatro, e permaneciam alguns comentários protestando contra a inclusão de mulher na lista. Por fim, a postagem ficou com quatro itens (sem a mulher) e os comentários sobre a mulher foram apagados. Mas o print já estava feito.