Política

Política

Países amazônicos pedem cooperação e ambiente sem 'agressões e medidas unilaterais'

Estadão Conteúdo

A declaração final da cúpula de líderes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), realizada na Colômbia, destaca a urgência de uma cooperação solidária e respeitosa da soberania e jurisdição dos países membros, em um ambiente de "paz, estabilidade e justiça, livre de ameaças, agressões e de medidas unilaterais, inclusive as coercitivas".

A declaração ocorre após os EUA enviaram embarcações de guerra para a região próxima da Venezuela, justificando o combate às drogas.

A OTCA ainda apontou a necessidade da consciência da urgência e objetivo comum de proteger e conservar a Amazônia, combater a pobreza e as desigualdades na região e unificar esforços para continuar com a implementação dos compromissos assumidos na Declaração de Belém de 2023.

O texto reconheceu outros desafios para os membros, como a crise climática; vulnerabilidade das populações indígenas; desmatamento; e o crime organizado transnacional.

