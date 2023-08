Pacheco: Senado pode estender prazo para votação da reforma tributária além de 4 de outubro

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta segunda-feira (21), que não vê objeções caso a Casa necessite de um prazo adicional para votar o texto da reforma tributária após o dia 4 de outubro. Segundo Pacheco, a data de 4 de outubro foi determinada pelo relator da reforma no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), por simbolizar o aniversário de 35 anos da Constituição Federal.

Durante o evento "Reforma Tributária Já", organizado pelo Grupo Esfera e pela Fiesp, o senador explicou que o cronograma original foi apresentado por Eduardo Braga à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e considera a realização de audiências públicas, debates, reuniões e outros eventos relacionados à reforma tributária.

Contudo, Pacheco ressaltou que caso seja necessário, o prazo poderá ser estendido por alguns dias ou semanas, visando assegurar a qualidade e a compreensão do texto a ser votado. O presidente do Senado afirmou a importância de um texto que seja benéfico e seguro, abordando as implicações nas relações de consumo, negócios, sociedade e arrecadação.

"Agora, se houver necessidade de alongar por alguns dias ou por algumas semanas, não há problema algum. Nós temos que ter segurança para poder votar, e votar um texto que seja bom e seguro para que todos nós e para que a sociedade brasileira tenha a compreensão do que exatamente se está votando e qual é a consequência para as relações de consumo nas relações negociais, sociais e de arrecadação", disse Pacheco.