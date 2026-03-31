Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Pacheco comunica ao PSB que se filiará ao partido nesta quarta-feira em Brasília

Ele tem sido cobrado há meses pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para aceitar a missão de ser candidato a governador de Minas Gerais

Estadão Conteúdo
fonte

Rodrigo Pacheco (Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil)

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) comunicou a integrantes do PSB que irá se filiar ao partido. O anúncio público está previsto para esta quarta-feira, 1º, em um ato em Brasília.

Ele tem sido cobrado há meses pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para aceitar a missão de ser candidato a governador de Minas Gerais e dar palanque para o petista no segundo maior colégio eleitoral do País.

Aliados do senador, contudo, ressaltam que a troca partidária não significa que Pacheco topará disputar a eleição ao Palácio Tiradentes. Eles afirmam que o ato desta quarta-feira será meramente "cartorário" e que a decisão final será tomada mais próxima das convenções partidárias entre julho e o início de agosto.

A preferência do senador era que Lula o indicasse para o Supremo Tribunal Federal (STF), mas o presidente optou pelo advogado-geral da União, Jorge Messias.

Pacheco acompanhou Lula na última visita do presidente a Minas Gerais no último dia 20 de março. Na ocasião, segundo relatos, o petista fez um ultimato a Pacheco. Como mostrou a Coluna do Estadão, a pressão surtiu efeito, mas a tendência é que Pacheco ceda "desanimado" aos apelos do presidente.

Sem ele, Lula terá dificuldades em emplacar um palanque competitivo em Minas Gerais, já que as conversas para reeditar a aliança com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), não avançaram.

Pacheco também recebeu convites para se filiar ao União Brasil e ao MDB. Os partidos têm mais estrutura em Minas Gerais do que o PSB, mas em ambos os casos pesou a falta de coesão interna para receber o ex-presidente do Senado.

Pacheco tem aliados nas duas siglas. No entanto, atualmente a tendência é que o União Brasil apoie o vice-governador, Mateus Simões (PSD). Já no MDB a resistência veio principalmente do presidente estadual, o deputado federal Newton Cardoso Jr., que não quis abrir mão do controle da sigla.

Pessoas próximas enxergam uma tentativa de Pacheco articular uma frente ampla em torno de uma eventual candidatura. Além dos partidos de esquerda, ele poderia ter apoio de fatias do União Brasil, do MDB e até mesmo do PSDB. Ele almoçou com o deputado federal Aécio Neves (PSDB), com quem tem boa relação, no início do mês passado.

Embora adversários no plano nacional, PT e PSDB já fizeram alianças informais no passado em Minas Gerais, como a dobradinha "Lulécio" - que pregava voto em Aécio para governador e Lula para presidente.

O restante da chapa governista em Minas Gerais também não está definida. A única certeza é que Marília Campos (PT), que renunciou há poucos dias como prefeita de Contagem (MG), será candidata a senadora.

Alguns aliados de Lula chegaram a defender que Kalil abrisse mão da candidatura ao governo estadual para ocupar a segunda vaga ao Senado numa chapa encabeçada por Pacheco.

O ex-prefeito, no entanto, rechaçou essa possibilidade em entrevista nesta semana ao jornal O Globo. "Não existe isso de um candidato com 20% apoiar outro que tem 5%", respondeu Kalil ao ser questionado sobre a possibilidade de apoiar Pacheco.

Nesta terça-feira, 31, o ex-procurador geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares, anunciou sua saída do Ministério Público mineiro. O movimento, dias antes do prazo eleitoral que termina no próximo dia 4, é um sinal das aspirações políticas do agora ex-integrante do MP. Soares é cotado para ser candidato ao Senado ao lado de Marília ou até mesmo vice de uma eventual candidatura de Pacheco.

O PSB reforçou nos últimos dias a aliança com o PT e Lula. O presidente confirmou nesta terça que Geraldo Alckmin (PSB) seguirá como seu candidato a vice. Além disso, o partido recebeu a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, que será candidata a senadora na chapa de Fernando Haddad (PT) em São Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/GOVERNO/MG/PACHECO/FILIAÇÃO/PSB
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

JHC rompe com Lira e migra para o PSDB com senadora e primeira-dama

31.03.26 20h08

Política

Deputados aprovam criação do Comando de Policiamento Rural da PM e 7 Batalhões Rurais no Pará

Batalhões vão ter sedes em Capanema, Tucuruí, Redenção, Altamira, Itaituba, Santarém e Paragominas

31.03.26 19h38

suspensão cautelar

Relator da CPMI do INSS pede afastamento de 4 parlamentares que o acusaram de estupro

O deputado tambémsolicitou apuração contra os parlamentares por denunciação caluniosa e coação no curso do processo

31.03.26 19h23

intimação

Moraes manda PGR se manifestar sobre vídeo que Eduardo Bolsonaro disse que mostraria ao pai

Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar temporária e está proibido de usar celular, computador, redes sociais ou qualquer outro meio de comunicação com o exterior

31.03.26 18h52

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Eleições 2026

Corrida pela presidência: Flávio Bolsonaro lidera cenário estimulado e encosta em Lula no Pará

Petista aparece à frente na pesquisa espontânea, mas diferença diminui quando nomes são apresentados

24.03.26 7h00

Corrida Eleitoral

Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Zequinha Marinho e Celso Sabino pela segunda colocação

23.03.26 7h50

Eleições Gerais 2026

Dr. Daniel Santos se filia ao Podemos e vai disputar o governo do Pará pela legenda

Filiação foi recepcionada pela presidente nacional do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), e pelo líder estadual, senador Zequinha Marinho

25.03.26 20h13

ELEIÇÕES 2026

Datafolha: Lula supera Flávio Bolsonaro entre eleitores de centro

Levantamento eleitoral de 2026 aponta que Lula supera Flávio Bolsonaro no primeiro turno, mas há empate técnico no segundo

28.03.26 9h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda