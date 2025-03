Pablo Marçal defende respeito a Bolsonaro e afirma: 'Nunca vou desonrá-lo'

Em entrevista ao programa CNN Entrevistas, o empresário e possível candidato nas eleições de 2026, Pablo Marçal, revelou que, apesar de suas críticas passadas, não tem a intenção de entrar em confronto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com um tom mais moderado, Marçal afirmou que jamais desonrará o ex-presidente, destacando a importância de reconhecer o papel dele na política nacional.

Marçal, que passou por momentos de alta tensão na eleição de 2022, reconheceu que seu comportamento foi mais agressivo no passado. “Em 2022, eu estava com uma postura mais radical, e cheguei a fazer críticas severas ao Bolsonaro”, comentou. No entanto, ele deixou claro que sua postura agora é de respeito e cautela, especialmente se precisar disputar algum cargo importante em 2026, seja para a presidência ou o governo de São Paulo.

Para o empresário, o respeito mútuo é fundamental, mesmo no campo político. "Honrar é uma posição que não é todo mundo tem. Desrespeitar, por outro lado, é algo que muitos acabam fazendo no jogo político. Eu, inclusive, já fiz isso, e quem não desrespeitou que atire a primeira pedra", declarou Marçal, refletindo sobre as dificuldades e desafios enfrentados em sua trajetória política.