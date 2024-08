Operação da PF no Maranhão mira 4 desembargadores e 2 juízes; Cunhada de Sarney está entre os alvos

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14.08), uma operação que apura suposta manipulação de decisões judiciais com o objetivo de desviar recursos, inclusive do Banco do Nordeste. Entre os alvos da operação estão quatro desembargadores e dois juízes do Tribunal de Justiça do Maranhão. Uma das investigadas é a desembargadora Nelma Celeste Sousa Silva Sarney Costa, cunhada do ex-presidente José Sarney. As informações foram divulgadas pela jornalista Daniela Lima, da Globo News.

Segundo a PF, as investigações apontam fraudes processuais em um processo do Banco do Nordeste, como manipulação na distribuição da relatoria dos processos; correções monetárias feitas sem justificativa; aceleração "seletiva" dos processos e expedição de "alvarás milionários". Essas fraudes teriam levado a movimentações atípicas tanto nos processos judiciais quanto nas contas bancárias dos investigados. Em uma das decisões judiciais, os alvos teriam agido para desviar R$ 14 milhões.

A ação desta quarta-feira recebeu o nome de "Operação 18 minutos", pelo tempo que levou para a decisão, expedição do alvará e saque de recursos desviados, segundo os investigadores.

Além de Nelma Celeste Sousa Silva Sarney Costa, também estão na mira da PF os desembargadores Marcelino Everton Chaves, Luiz Gonzaga Almeida Filho e Antônio Pacheco Guerreiro Júnior, os juízes Alice de Sousa Rocha e Cristiano Simas de Sousa e o ex-juiz Sidney Cardoso Ramos, entre outros.

Em nota, o TJMA informou que colabora com operação da PF determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). "Com fundamento no princípio da transparência e governança, o TJMA atende à determinação do STJ, que expediu mandados de busca e apreensão para a realização da operação pela PF".