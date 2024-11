Operação da PF e instituições parceiras retira mais gado da TI Apyterewa no sudeste do Pará

A Polícia Federal, Ibama, Funai, Força Nacional e Adepará retiraram, nesta quarta-feira (20/11), 191 bovinos, sete búfalos e 25 cavalos, apreendidos dentro da Terra Indígena Apyterewa.

Parte do gado retirado permanecia na área desde a primeira fase da desintrusão iniciada em outubro de 2023. A outra parte foi apreendida apenas na segunda-feira (18/11). O dono desses animais tocava-os para dentro da TI para que pastassem no local durante a noite e os retornava pela manhã para sua fazenda, que é vizinha à terra indígena.

O homem foi detido em flagrante pelos crimes de desobediência e de impedir a regeneração de florestas, e liberado logo após assinar termo de compromisso de comparecimento perante à Justiça.

Os animais ficarão em fazenda de quarentena aguardando sua destinação final em obediência às determinações do STF, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709.

No dia anterior, a Polícia Federal, em atuação com o Ministério Público Federal (MPF), havia deflagrado a Operação Boi Pirata, contra gado criado ilegalmente na Terra Indígena Apyterewa, que era vendido a frigoríficos por meio de fraude em documentação.

A Apyterewa é a terra indígena mais desmatada no país. O local sofreu nos últimos anos com a ocupação irregular de não indígenas. Em outubro do ano passado, o governo federal realizou uma grande operação de desintrusão e, a partir de então, várias retiradas de gado irregular.