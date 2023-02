Operação da PF contra lavagem de dinheiro tem entre os alvos a irmã do governador de Roraima

Na madrugada desta sexta-feira (10), policias federais estiveram casa de Vanda Garcia de Almeida, um dos alvos de uma operação contra lavagem de dinheiro oriundo de ouro ilegal. Ela é irmã do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), que não é apontado como suspeito de envolvimento nos crimes investigados. Outros parentes de Denarium também estão entre os alvos da buscas da PF. As informações são do G1 Roraima.

Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão e de bloqueio de bens em Roraima e Pernambuco, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima. Denominada operação BAL, a ação da Polícia Federal tem como objetivo investigar uma organização criminosa que estaria por trás do esquema de lavagem de dinheiro suspeito de movimentar R$ 64 milhões em dois anos.

Cinco toneladas de cassiterita foram encontradas na casa de um dos alvos. A suspeita é que o minério tenha sido extraído ilegalmente da Terra Indígena Yanomami, que enfrenta uma grave crise humanitária em razão da ação de criminosos próximo às comunidades indígenas. Também foram apreendidos nove armas regulares e munições na casa de um alvo, que possui registro de colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC).

Em nota, o governador afirma que desconhece o teor da investigação contra sua irmã e espera que as eventuais responsabilidades sejam apuradas na forma da lei. Ele também afirmou que se colocou "à disposição para todo e qualquer esclarecimento".